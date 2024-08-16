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Giriş Tarihi: 16.08.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 10:12

2024 MEB Mazerete bağlı atama sonuçları| Başvurular ne zaman ve saat kaçta, nereden açıklanacak?

2024 yılı öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanmıştı. 13-15 Ağustos 2024 tarihleri arasına tamamlanan öğretmenlerin mazerete bağlı atama işlemleri ardından sonuçlar için sabırsızca beklenmekte. Binlerce öğretmen ve yakını gözlerini mazerete bağlı yer değişikliği başvuru sonuçlarına çevirdi. Öğretmenlerin mazerete bağlı aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlerle il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2024 MEB Mazerete bağlı atama sonuçları| Başvurular ne zaman ve saat kaçta, nereden açıklanacak?

Tercih başvuruları 10-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan mazerete bağlı atama sonuçları merak konusu! Milli Eğitim Bakanlığı'nın eş ve aile birlikteliğine dayalı iller arası yer değiştirme tercihleri tamamlandı ve sonuçların açıklanması beklenmekte. Öğretmenler, 2024 yaz dönemi mazeret tayini sonuçlarının ne zaman açıklanacağı üzerine araştırmalara başladı. MEB'in resmi web sitesi üzerinden sonuçların ne zaman ve saat kaçta açıklanacağına dair güncel bilgiler haberin devamında…

2024 MEB Mazerete bağlı atama sonuçları| Başvurular ne zaman ve saat kaçta, nereden açıklanacak?

MAZERET TAYİNİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme tercih sonuçları 16 Ağustos 2024 Cuma günü gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri de 19 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak. Sonuçlar MEB'in resmi adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.

MAZERETE BAĞLI TAYİN SONUÇLAR EKRANI

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2024 MEB Mazerete bağlı atama sonuçları| Başvurular ne zaman ve saat kaçta, nereden açıklanacak?

YER DEĞİŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri baz alınarak hizmet puanı üstünlü sıralamasına göre yapılacak. Hizmet puanının eşitliği durumunda sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar tarafından kura ile belirlenecek.

2024 MEB Mazerete bağlı atama sonuçları| Başvurular ne zaman ve saat kaçta, nereden açıklanacak?
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2024 MEB Mazerete bağlı atama sonuçları| Başvurular ne zaman ve saat kaçta, nereden açıklanacak?
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