2024 MEB Mazerete bağlı atama sonuçları| Başvurular ne zaman ve saat kaçta, nereden açıklanacak?

Tercih başvuruları 10-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan mazerete bağlı atama sonuçları merak konusu! Milli Eğitim Bakanlığı'nın eş ve aile birlikteliğine dayalı iller arası yer değiştirme tercihleri tamamlandı ve sonuçların açıklanması beklenmekte. Öğretmenler, 2024 yaz dönemi mazeret tayini sonuçlarının ne zaman açıklanacağı üzerine araştırmalara başladı. MEB'in resmi web sitesi üzerinden sonuçların ne zaman ve saat kaçta açıklanacağına dair güncel bilgiler haberin devamında…