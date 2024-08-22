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Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:00

2024 ÖGG TAKVİMİ | EGM 110. dönem Özel Güvenlik sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, 110. dönem Özel Güvenlik sınavının tarihini açıkladı. Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sınavlarının ne zaman gerçekleştirileceği adaylar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Sınav tarihleri ve detaylı takvim, EGM tarafından yapılan resmi açıklamayla duyuruldu. Peki, 2024 ÖGG takvimi nasıl, EGM 110. Dönem Özel Güvenlik sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman ve nereden duyurulacak?

2024 ÖGG TAKVİMİ | EGM 110. dönem Özel Güvenlik sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sınavlarının tarihi açıklandı ve adaylar için sınav giriş belgeleri yayınlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen bu sınavlar Ağustos ayında yapılması planlanmakta. Adaylar, sınavın ardından 27 Ağustos tarihinde sınav soru ve cevaplarına ulaşabilecekler. İşte, 2024 ÖGG takvimini ilişkin detaylar haberin devamında…

2024 ÖGG TAKVİMİ | EGM 110. dönem Özel Güvenlik sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2024 ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. yenileme Eğitimi Sınavı ise 25 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.

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2024 ÖGG TAKVİMİ | EGM 110. dönem Özel Güvenlik sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2024 ÖGG SINAV SON UÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
110. dönem ÖGG soru ve cevapları 27 Ağustos günü adaylarla paylaşılacak. Sorulara itirazlar da 27-29 Ağustos tarihleri arasında alınacak. ÖGG sonuçları da 13 Eylül'de ÖGNET üzerinden ilan edilecek.


2024 ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

2024 ÖGG TAKVİMİ | EGM 110. dönem Özel Güvenlik sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAVI NEDİR?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı, özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. Bu sınav, özel güvenlik sertifikası alabilmek için zorunludur ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenir.

2024 ÖGG TAKVİMİ | EGM 110. dönem Özel Güvenlik sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAVI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Silahsız olarak eğitim alan adayların sınavları sadece yazılı sınavdan oluşur. Bu sınavda 100 soru üzerinden en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılır.

Silahlı eğitim alan adayların da aynı şekilde 100 temel eğitim sorusu üzerinden 60 puan almaları gerekmekte olup ayrıca adayların 25 silah bilgisi sorusu ve 5 el atışla, atış becerilerinin ölçülmesinden oluşan iki aşamayı kapsar.

Sınav puanı 100 puan üzerinden, yarısı silah bilgisinden, diğer yarısı atış becerisinden verilir.

Adayların başarı puanı yazılı ve uygulamalı sınavdan aldıkları puanların toplamının aritmetik ortalamasıyla bulunur. Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, sınav ortalamasının en az 60 olması şartı aranır.

Yazılı sınavda sorulan ortak 100 sorudan 60 ve üstünde puan almış iseniz, silahlı kısmında başarısız da olsanız, sınav sonrası sertifikanızı silahsız olarak alabilirsiniz.

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