Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
11:00
2024 ÖGG TAKVİMİ | EGM 110. dönem Özel Güvenlik sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, 110. dönem Özel Güvenlik sınavının tarihini açıkladı. Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sınavlarının ne zaman gerçekleştirileceği adaylar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Sınav tarihleri ve detaylı takvim, EGM tarafından yapılan resmi açıklamayla duyuruldu. Peki, 2024 ÖGG takvimi nasıl, EGM 110. Dönem Özel Güvenlik sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman ve nereden duyurulacak?