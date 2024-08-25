Giriş Tarihi: 25.08.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
10:58
2024 PTT PERSONEL ALIMI TAKVİMİ | Bu sene alım yapılacak mı, başvurular ne zaman, nasıl ve nereden gerçekleştirilecek?
PTT'nin bu yıl personel alımı yapıp yapmayacağı ve başvuru koşulları, birçok adayın merak ettiği konular arasında yer alıyor. PTT'de çalışmak isteyenler, alım süreciyle ilgili ayrıntıları öğrenmek amacıyla arama motorlarında sık sık araştırma yapıyor. Bu çerçevede, "Bu sene alım yapılacak mı, başvurular ne zaman, nasıl ve nereden gerçekleştirilecek?" soruları sıklıkla gündeme geliyor.