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Giriş Tarihi: 25.08.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 10:58

2024 PTT PERSONEL ALIMI TAKVİMİ | Bu sene alım yapılacak mı, başvurular ne zaman, nasıl ve nereden gerçekleştirilecek?

PTT'nin bu yıl personel alımı yapıp yapmayacağı ve başvuru koşulları, birçok adayın merak ettiği konular arasında yer alıyor. PTT'de çalışmak isteyenler, alım süreciyle ilgili ayrıntıları öğrenmek amacıyla arama motorlarında sık sık araştırma yapıyor. Bu çerçevede, "Bu sene alım yapılacak mı, başvurular ne zaman, nasıl ve nereden gerçekleştirilecek?" soruları sıklıkla gündeme geliyor.

2024 PTT PERSONEL ALIMI TAKVİMİ | Bu sene alım yapılacak mı, başvurular ne zaman, nasıl ve nereden gerçekleştirilecek?

Binlerce kişi, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) personel alımıyla ilgili detayları araştırıyor. Her yıl veya 2 yılda bir başvurular genellikle online olarak alınmakta ve çeşitli sınav ve mülakat aşamalarıyla tamamlanmaktadır. İşte, 2024 PTT personel alımıyla ilgili tüm detaylar haberde...

2024 PTT PERSONEL ALIMI TAKVİMİ | Bu sene alım yapılacak mı, başvurular ne zaman, nasıl ve nereden gerçekleştirilecek?

2024 PTT PERSONEL ALIMI YAPILACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen "PTT 10.000 personel alımı yapacak." iddiası gündemdeki yerini hala korumakta. PTT' de görev almak isteyen adaylar bu söylentilerin doğruluğunu teyit etmek için çeşitli araştırmalara başladı. Post ve Telgraf Teşkilatı Müdürlüğü (PTT) tarafından konuyla ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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2024 PTT PERSONEL ALIMI TAKVİMİ | Bu sene alım yapılacak mı, başvurular ne zaman, nasıl ve nereden gerçekleştirilecek?

2024 PTT personel alımlarının gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği kesinleşip kamuoyunun bilgisine sunulduğunda konuyla ilgili detaylara haberlerde yer verilecek.

2024 PTT PERSONEL ALIMI TAKVİMİ | Bu sene alım yapılacak mı, başvurular ne zaman, nasıl ve nereden gerçekleştirilecek?

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;
PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.
Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.
Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

2024 PTT PERSONEL ALIMI TAKVİMİ | Bu sene alım yapılacak mı, başvurular ne zaman, nasıl ve nereden gerçekleştirilecek?

PTT PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
PTT personel alımı yaptığı durumlarda özel ve genel başvuru şartlarını alım yapılacak kadrolara göre belirlemektedir. Henüz alım duyurusu gelmediğinden özel şartlar bilinmiyor. Ancak PTT personel alımı yaparken aradığı genel şartlar şu şekilde;


29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işlerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

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