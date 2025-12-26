Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 2025 Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Gözler Aralık ayı TEFE-TÜFE oranında!
Giriş Tarihi: 26.12.2025 14:21

2025 Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Gözler Aralık ayı TEFE-TÜFE oranında!

Aralık ayının sona ermesine sayılı gün kala gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. 2025 Aralık ayı TEFE-TÜFE oranları; maaş zamları, kira artış oranı ve ekonomik beklentiler açısından büyük önem taşıyor. Peki, 2025 Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...

Ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, Aralık ayı enflasyon verilerini merakla bekliyor. TÜİK tarafından duyurulacak TEFE ve TÜFE rakamları, yıl sonu enflasyon tablosunu netleştirecek. Peki, Aralık ayında enflasyon oranı ne olur, veriler hangi tarihte açıklanacak?

2025 ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon rakamları normalde her ayın 3'ünde açıklanıyor ancak 3 Ocak Cumartesi gününe denk geldiği için Aralık enflasyonu 5 Ocak 2026 Pazartesi saat 10.00'da açıklanacak.

TCMB SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ ANKETİNİ YAYIMLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, 2025 yılı aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,14 puan azalarak yüzde 23,35'e, reel sektör için 0,90 puan azalışla yüzde 34,80'e, hanehalkı için 1,34 puan düşerek yüzde 50,90'a geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,30 puan azalarak yüzde 24,53 seviyesinde gerçekleşti.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 aylık enflasyon farkı 5 Ocak 2026 günü TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla belli olacak.

TCMB 2025-2026 ENFLASYON TAHMİNİ

2025 yılının son Enflasyon Raporuna göre; TCMB 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını öngörürken; 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerilemesini bekliyor.

5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI

5 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklileri için belirlenen enflasyon farkı yüzde 11.20 oldu.

Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için beş aylık enflasyon farkı yüzde 5,90 olarak gerçekleşti.