Haberler
Yaşam
2025 Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Gözler Aralık ayı TEFE-TÜFE oranında!
Giriş Tarihi: 26.12.2025 14:21
2025 Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Gözler Aralık ayı TEFE-TÜFE oranında!
Aralık ayının sona ermesine sayılı gün kala gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. 2025 Aralık ayı TEFE-TÜFE oranları; maaş zamları, kira artış oranı ve ekonomik beklentiler açısından büyük önem taşıyor. Peki, 2025 Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...