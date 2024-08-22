Giriş Tarihi: 22.08.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
09:59
2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak, zam beklentisi ne yönde?
22 Ağustos 2024 itibarıyla asgari ücrete ilişkin gelişmeler, çalışanlar ve işverenler tarafından dikkatle takip ediliyor. 7 milyona yakın asgari ücretle çalışan vatandaş yılın sonlarına doğru yaklaşırken asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacağını araştırıyor. Asgari ücretliler, emekliler yılbaşı maaş zammı için şimdiden hesap kitap yapmaya başladı! Ayrıca milyonlarca özel sektör çalışanı da yıl sonu zammını asgari ücrete yapılacak zamma göre alıyor. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak, vatandaşların beklentisi ne yönde?