Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 22.08.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 09:59

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak, zam beklentisi ne yönde?

22 Ağustos 2024 itibarıyla asgari ücrete ilişkin gelişmeler, çalışanlar ve işverenler tarafından dikkatle takip ediliyor. 7 milyona yakın asgari ücretle çalışan vatandaş yılın sonlarına doğru yaklaşırken asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacağını araştırıyor. Asgari ücretliler, emekliler yılbaşı maaş zammı için şimdiden hesap kitap yapmaya başladı! Ayrıca milyonlarca özel sektör çalışanı da yıl sonu zammını asgari ücrete yapılacak zamma göre alıyor. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak, vatandaşların beklentisi ne yönde?

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak, zam beklentisi ne yönde?

2023 yılbaşında zam oranında yüzde 49 oranında artış yapılarak asgari ücret net 17.002 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücrete 2024 yılı içinde ara zam uygulaması yapılmadı. Milyonlarca asgari ücretli çalışan ve işveren gözlerini 2025 yılı için belirlenecek zamlı asgari ücrete çevirdi. Aralık ayında yapılacak ve Ocak ayında geçerli olacak asgari ücret için ne kadar zam yapılacağına dair gelişmeler merak ediliyor. 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak, asgari ücrete yüzde kaç oranında zam yapılması planlanıyor, işveren ve çalışanların beklentisi ne yönde? İşte, 2025 asgari ücret zammına ilişkin detaylar haberde…

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak, zam beklentisi ne yönde?

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2025 asgari ücret zammı eylül ayına geri sayımın başladığı şu günlerde vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. 2023 yılında yapılan zamla birlikte asgari ücret net 17.002 TL olarak belirlenmişti. İşveren ve çalışanların beklentisinin aksine 2024 temmuz ayında ara zam uygulaması yapılmadı. Vatandaşlar gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevirmiş durumda.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak, zam beklentisi ne yönde?

2024 ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI NEDEN YAPILMADI?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan 2024 asgari ücrete ara zam yapılmaması hakkında açıklamalar geldi. Şimşek, Türkiye'deki asgari ücretin diğer ülkelere göre yüksek olduğunu vurgularken, Işıkhan ise kalıcı refah artışını hedeflediklerini ve istihdamı koruyarak büyümeyi sürdürdüklerini ifade etti.

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak, zam beklentisi ne yönde?

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE Mİ BELİRLENECEK?

2025 yılı Ocak ayında yapılacak asgari ücret zammı tutarı gerçekleşen enflasyona göre yapılacaktır. Bir önceki yılın enflasyon farkı verilecektir. Ekonomist ve uzmanlara göre yüzde 40'a varan bir asgari ücret olacağı tahmin edilmektedir..

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak, zam beklentisi ne yönde?

2025 ASGARİ ÜCRET ZAM BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Asgari ücrete bu yıl ortasında yeni bir zam yapılmadı. Uzmanlara ve ekonomistlere göre asgari ücretlinin beklentisi ise sene sonu itibarıyla yüksek bir zam yapılması yönünde. Ancak enflasyonla mücadele kapsamında asgari ücrete yapılacak zam oransal ve sınırlı olacağı tahmin edilmekte.

SON DAKİKA