2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak, zam beklentisi ne yönde?

2023 yılbaşında zam oranında yüzde 49 oranında artış yapılarak asgari ücret net 17.002 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücrete 2024 yılı içinde ara zam uygulaması yapılmadı. Milyonlarca asgari ücretli çalışan ve işveren gözlerini 2025 yılı için belirlenecek zamlı asgari ücrete çevirdi. Aralık ayında yapılacak ve Ocak ayında geçerli olacak asgari ücret için ne kadar zam yapılacağına dair gelişmeler merak ediliyor. 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak, asgari ücrete yüzde kaç oranında zam yapılması planlanıyor, işveren ve çalışanların beklentisi ne yönde? İşte, 2025 asgari ücret zammına ilişkin detaylar haberde…