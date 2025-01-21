Haberler
Yaşam
2025 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANIYOR! MSB ile bedelli askerlik sevk tarihleri ve sonuçları ne zaman duyurulacak?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 07:17
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
07:17
2025 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANIYOR! MSB ile bedelli askerlik sevk tarihleri ve sonuçları ne zaman duyurulacak?
Bedelli askerlik sonuçları için geri sayım başladı! Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL), 2025 yılı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının belli olacağı tarih netleşti. Ocak ayında açıklanacak sonuçlarla birlikte celp ve sevk tarihleri de vatani görevini yerine getirecekler için belli olacak. Ocak ayında erişime açılacak bu sonuçlara vatandaşlar e-Devlet üzerinden kolayca erişebilecek. Peki, 2025 bedelli askerlik yerleri ne zaman duyurulacak ve nereden öğrenilebilir?