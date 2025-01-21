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Haberler Yaşam 2025 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANIYOR! MSB ile bedelli askerlik sevk tarihleri ve sonuçları ne zaman duyurulacak?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 07:17 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 07:17

2025 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANIYOR! MSB ile bedelli askerlik sevk tarihleri ve sonuçları ne zaman duyurulacak?

Bedelli askerlik sonuçları için geri sayım başladı! Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL), 2025 yılı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının belli olacağı tarih netleşti. Ocak ayında açıklanacak sonuçlarla birlikte celp ve sevk tarihleri de vatani görevini yerine getirecekler için belli olacak. Ocak ayında erişime açılacak bu sonuçlara vatandaşlar e-Devlet üzerinden kolayca erişebilecek. Peki, 2025 bedelli askerlik yerleri ne zaman duyurulacak ve nereden öğrenilebilir?

2025 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANIYOR! MSB ile bedelli askerlik sevk tarihleri ve sonuçları ne zaman duyurulacak?

Başvuru süreçlerini tamamlayan adaylar, MSB'nin bedelli askerlik yerleriyle ilgili açıklamasını heyecanla bekliyor. Bedelli askerlik sonuçları açıklandığında, sevk ve celp tarihleri de netleşecek. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden bu sonuçları kolayca sorgulayabilecek. İşte 2025 bedelli askerlik yerleri ve sevk-celp dönemleri sorgulama

2025 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANIYOR! MSB ile bedelli askerlik sevk tarihleri ve sonuçları ne zaman duyurulacak?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2025 yılına ait bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları, yer ve tarih bilgileriyle birlikte 23 Ocak 2025'te e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden açıklanacak. 23 Ocak 2025 (dahil) sonrasındaki tarihlerde, bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen kişiler tekrar başvuru yapamayacak.

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2025 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANIYOR! MSB ile bedelli askerlik sevk tarihleri ve sonuçları ne zaman duyurulacak?

BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMLERİ 2025
2024 yılında bedelli askerlik için başvurularını gerçekleştiren adaylar, 2025 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler.

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler:

Sevk Tarihleri

02 Şubat 2025

01 Mart 2025

03 Nisan 2025

08 Mayıs 2025

12 Haziran 2025

10 Temmuz 2025

07 Ağustos 2025

04 Eylül 2025

07 Ekim 2025

06 Kasım 2025

04 Aralık 2025

2025 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANIYOR! MSB ile bedelli askerlik sevk tarihleri ve sonuçları ne zaman duyurulacak?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile adaylar teslim olacakları birlikleri, son teslim tarihi, kışla, açık adres ve diğer bilgileri bedelli askerlik sonuçları ekranında görüntüleyebilecek. Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek

2025 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANIYOR! MSB ile bedelli askerlik sevk tarihleri ve sonuçları ne zaman duyurulacak?

2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ
Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak güncelleniyor. 2024 aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte bedelli askerlik 2025 zammı da netleşti.

2025 memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 TL oldu.

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