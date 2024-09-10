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Giriş Tarihi: 10.09.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 10:16

2025 HAC TAKVİMİ: Hac kuraları ne zaman çekilecek, ön kayıt ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?

Diyanet İşeri Başkanlığı, 2025 yılında idrak edilecek Hac ibadeti için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine Ağustos ayında başladı. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının akabinde kura işlemi gerçekleşerek adaylar belli olacak. Hac Umre Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD), hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine ilişkin detayların belirlendiğini duyurdu. Peki, 2025 Hac kuraları ne zaman çekilecek, ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri nereden ve nasıl yapılır?

2025 HAC TAKVİMİ: Hac kuraları ne zaman çekilecek, ön kayıt ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?

2025 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyenler hac takviminin detaylarını yakından takip ediyor. Adayların ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri kura çekimi ile sonuçlanacak. Daha önce herhangi bir kaydı bulunmayan ve 2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlar işlemlerin nereden ve nasıl yapıldığına dair araştırmalarını sürdürüyor. İşte, 2025 Hac takvimi ve kayıt işlemlerine dair ayrıntılar haberin devamında…

2025 HAC TAKVİMİ: Hac kuraları ne zaman çekilecek, ön kayıt ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?

2025 HAC ÖN KAYIT ve KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Hac ön kayıtları ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos 2024 – 16 Eylül 2024 tarihleri arasında e–Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

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2025 HAC TAKVİMİ: Hac kuraları ne zaman çekilecek, ön kayıt ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?

2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa kayıt yaptıracak olanlar, 750 Türk Lirası olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırabilecek.

2025 HAC TAKVİMİ: Hac kuraları ne zaman çekilecek, ön kayıt ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?
2024 yılı hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyen vatandaşlar kayıtları, bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığınca otomatik olarak yenilenmeyecek. Söz konusu vatandaşları hac ön kayıt ücreti ödemeden kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos – 16 Eylül 2024 tarihleri arasında e–Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

2025 HAC TAKVİMİ: Hac kuraları ne zaman çekilecek, ön kayıt ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?

2025 HAC KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı hac kura çekimine dair tarih resmi bir açıklama yapmadı.Geçtiğimiz dönemin kura çekimi 2 Kasım Perşembe günü gerçekleşmişti.

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