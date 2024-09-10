2025 HAC TAKVİMİ: Hac kuraları ne zaman çekilecek, ön kayıt ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?

2025 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyenler hac takviminin detaylarını yakından takip ediyor. Adayların ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri kura çekimi ile sonuçlanacak. Daha önce herhangi bir kaydı bulunmayan ve 2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlar işlemlerin nereden ve nasıl yapıldığına dair araştırmalarını sürdürüyor. İşte, 2025 Hac takvimi ve kayıt işlemlerine dair ayrıntılar haberin devamında…