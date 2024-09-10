Giriş Tarihi: 10.09.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
10:16
2025 HAC TAKVİMİ: Hac kuraları ne zaman çekilecek, ön kayıt ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
Diyanet İşeri Başkanlığı, 2025 yılında idrak edilecek Hac ibadeti için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine Ağustos ayında başladı. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının akabinde kura işlemi gerçekleşerek adaylar belli olacak. Hac Umre Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD), hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine ilişkin detayların belirlendiğini duyurdu. Peki, 2025 Hac kuraları ne zaman çekilecek, ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri nereden ve nasıl yapılır?