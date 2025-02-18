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2025 İMSAKİYE: İlk sahur, ilk iftar, ilk teravih ne zaman? İşte, il il 2025 İmsakiye...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
13:31
2025 İMSAKİYE: İlk sahur, ilk iftar, ilk teravih ne zaman? İşte, il il 2025 İmsakiye...
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca Müslüman, ilk sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, 2025 yılı imsakiye takvimine göz atarak sahur ve iftar vakitlerini öğrenmek istiyor. Peki, ilk sahur, ilk iftar ve ilk teravih namazı ne zaman? İşte, il il 2025 imsakiye bilgileri…