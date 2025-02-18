2025 İMSAKİYE: İlk sahur, ilk iftar, ilk teravih ne zaman? İşte, il il 2025 İmsakiye...

On bir ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kala, oruç tutacak vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. İlk teravih namazını kılmak ve ilk sahura kalkmak için geri sayım başladı. 2025 yılı Ramazan takvimini merak edenler için il il imsakiye detayları…