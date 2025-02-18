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Haberler Yaşam 2025 İMSAKİYE: İlk sahur, ilk iftar, ilk teravih ne zaman? İşte, il il 2025 İmsakiye...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 13:31 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:31

2025 İMSAKİYE: İlk sahur, ilk iftar, ilk teravih ne zaman? İşte, il il 2025 İmsakiye...

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca Müslüman, ilk sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, 2025 yılı imsakiye takvimine göz atarak sahur ve iftar vakitlerini öğrenmek istiyor. Peki, ilk sahur, ilk iftar ve ilk teravih namazı ne zaman? İşte, il il 2025 imsakiye bilgileri…

2025 İMSAKİYE: İlk sahur, ilk iftar, ilk teravih ne zaman? İşte, il il 2025 İmsakiye...

On bir ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kala, oruç tutacak vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. İlk teravih namazını kılmak ve ilk sahura kalkmak için geri sayım başladı. 2025 yılı Ramazan takvimini merak edenler için il il imsakiye detayları…

2025 İMSAKİYE: İlk sahur, ilk iftar, ilk teravih ne zaman? İşte, il il 2025 İmsakiye...

İLK ORUÇ VE SAHUR NE ZAMAN 2025?

Diyanet'in yayınladığı dini günler takvimine göre Ramazan ayının 1. günü, ilk orucun tutulacağı gün 1 Mart Cumartesi olacak. Bu sebeple de ilk sahura 28 Şubat Cuma'yı 1 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

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2025 İMSAKİYE: İlk sahur, ilk iftar, ilk teravih ne zaman? İşte, il il 2025 İmsakiye...

İLK TERAVİH NE ZAMAN 2025?

İlk oruç 1 Mart'ta tutulacak. Teravih namazına bir gece öncesinden başlanıyor. Yani bu durumda ilk teravih 28 Şubat 2025 Cuma akşamı kılınacak.

2025 İMSAKİYE: İlk sahur, ilk iftar, ilk teravih ne zaman? İşte, il il 2025 İmsakiye...

İL İL 2025 İMSAKİYE

2025 Ramazan imsakiyesi ile şehrinizdeki iftar ve sahur saatlerini aşağıdaki ekran üzerinden görüntüleyebilirsiniz;

2025 İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ!

2025 İMSAKİYE: İlk sahur, ilk iftar, ilk teravih ne zaman? İşte, il il 2025 İmsakiye...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. Gün | 30 Mart Pazar 2025
Ramazan Bayramı 2. Gün | 31 Mart Pazartesi 2025
Ramazan Bayramı 3. Gün | 1 Nisan Salı 2025

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