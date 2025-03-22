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2025 KADİR GECESİ TARİHİ VE ÖNEMİ: Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?
Giriş Tarihi: 22.03.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025
15:17
2025 KADİR GECESİ TARİHİ VE ÖNEMİ: Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?
Ramazan ayının en önemli ve faziletli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla bekleniyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek gece, duaların kabul olduğu, ibadetlerin kat kat sevap kazandırdığı özel bir zaman dilimi olarak kabul edilir. Peki, 2025 Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre Kadir Gecesi tarihi ve önemi...