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Haberler Yaşam 2025 KADİR GECESİ TARİHİ VE ÖNEMİ: Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?
Giriş Tarihi: 22.03.2025 15:17 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 15:17

2025 KADİR GECESİ TARİHİ VE ÖNEMİ: Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?

Ramazan ayının en önemli ve faziletli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla bekleniyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek gece, duaların kabul olduğu, ibadetlerin kat kat sevap kazandırdığı özel bir zaman dilimi olarak kabul edilir. Peki, 2025 Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre Kadir Gecesi tarihi ve önemi...

2025 KADİR GECESİ TARİHİ VE ÖNEMİ: Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?

İslam dünyasında bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi, her yıl Ramazan ayının 27. gecesinde idrak edilmektedir. Bu gecenin fazileti, Kur'an-ı Kerim'de açıkça belirtilmiştir. Kadir Suresi'nde, bu gecenin "bin aydan daha hayırlı" olduğu buyrulmuştur. Peki; Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2025 KADİR GECESİ TARİHİ VE ÖNEMİ: Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

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2025 KADİR GECESİ TARİHİ VE ÖNEMİ: Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?

KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alan Kadir Gecesi şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

"Sahabeler, Peygamber Efendimizin ramazanın son 10 günü, son 7 günü ve 26. geceyi 27. güne bağlayan gecenin Kadir Gecesi olduğuna dair işaretler verdiğini rivayet etmişler. Ramazanın son 10 günü ibadetlerimizin yoğunluğunun daha üst seviyeye çıkması gerekiyor. Bu zaman diliminde olan Kadir Gecesi'ni bir milat kabul ederiz. Bu gece bir fırsat gecesidir.

2025 KADİR GECESİ TARİHİ VE ÖNEMİ: Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?

KADİR GECESİ'NDE NELER YAPILMALI?
Kadir Gecesi, affedilme ve manevi huzura kavuşma adına büyük bir fırsattır. Bu mübarek geceyi en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler için bazı öneriler:

Kur'an-ı Kerim okumak ve tefekkür etmek

Bolca dua ve istiğfar etmek

Teheccüd ve nafile namazlar kılmak

Sadaka ve hayır işlerinde bulunmak

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) önerdiği Kadir Gecesi duasını okumak:
"Allahümme inneke afüvvün kerîmün, tuhibbu'l-afve fa'fu anni"

2025 KADİR GECESİ TARİHİ VE ÖNEMİ: Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?