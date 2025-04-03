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Giriş Tarihi: 03.04.2025 14:44 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 14:44

2025 KURBAN BAYRAMI TARİHİ: Diyanet İşleri ile Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Kurban Bayramı'nın tarihlerini duyurmasıyla birlikte gözler bu mübarek günlerin hangi tarihlerde kutlanacağına çevrildi. Tüm İslam dünyasında olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir coşku ve ibadetle kutlanacak olan bu bayram tatil yapmak isteyen vatandaşlar arama motorları üzerinde tatil takvimini araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde idrak edilecek?

2025 KURBAN BAYRAMI TARİHİ: Diyanet İşleri ile Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

İslam dünyasında önemli dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramı için geri sayım heyecanı başladı. Merakla beklenen dört gün sürecek olan bu bayramın hangi tarihlerde kutlanacağı ve hangi ayda idrak edileceği Diyanet İşleri takvimi ile belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde idrak edilecek? İşte, ayrıntılar...

2025 KURBAN BAYRAMI TARİHİ: Diyanet İşleri ile Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürecek olup, 2025 yılında 6 ile 9 Haziran arasında idrak edilecek.

Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 1. gün 6 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 2. gün 7 Haziran Cumartesi
Kurban Bayramı 3. gün 8 Haziran Pazar
Kurban Bayramı 4. gün 9 Haziran Pazartesi

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2025 KURBAN BAYRAMI TARİHİ: Diyanet İşleri ile Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına ulaşmış ve temel ihtiyaçları ile borçları dışında nisap miktarı mal varlığına sahip her Müslümanın yerine getirmekle sorumlu olduğu maddi bir ibadettir. Bu kişilerin sahip oldukları malın gelir getirici (nâmî) olup olmadığına veya üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz. Bu şartları taşıyan ve temel ihtiyaçları ile borçlarından başka 80,18 gram altın veya bu değere sahip para veya eşya bulunan herkes, kurban kesmekle yükümlüdür.

2025 KURBAN BAYRAMI TARİHİ: Diyanet İşleri ile Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

KURBAN KESMENİN FAZİLETLERİ NELER? KURBAN KESME İLE İLGİLİ BAZI HADİSLER
Kurban, Allâhü Teâlâ'nın, kullarına ziyafetidir. Kurban kesmek, Allâhü Teâlâ yolunda bir fedâkârlıktır ve O'nun verdiği nimetlere bir şükürdür. Ayrıca sevap kazanmaya ve Allâh'a yakınlığa vesiledir, belalara karşı da bir kalkandır. Kurban kesmenin faziletleri hakkında bazı hadisler şunlardır;

• "Kurban Bayramı günü, Allâhü Teâlâ indinde, günlerin en büyüklerindendir."

• "Kurban kesiniz ve ona iyi muâmele ediniz. Muhakkak bir kimse kurbanını alır, onu kıbleye çevirip (usûlünce) keserse, kıyamet gününde, o kurbanın kanı ve tüyü, onu koruyan iki kale olur. Muhakkak kurbanın kanı, heder olmaz (sevabı) Allâhü Teâlâ'nın muhafazasında (olduğu hâlde) toprağa düşer. (Kurban keserek) azıcık bir infâk (yani Allah rızası için harcama) sebebiyle çok mükâfata nâil olursunuz."

• "Kim, Kurban Bayramı gününde kesmek için kurbanına yaklaşırsa, Allâhü Teâlâ'nın rahmeti de Cennet'te ona yaklaşır. Kurbanını kestiği zaman, kanından akan ilk damla ile birlikte Allâhü Teâlâ, onu mağfiret eder. Allâhü Teâlâ, o kurbanı kıyamet gününde (kabirden) mahşere kadar onun için binek kılar, (kurbanın) derisi ve her kılı adedince ona sevap ihsân eder."

Gücü yeten kimsenin, Allâh'ın rızasına ve şefaate nâil olmak niyetiyle Peygamberimiz (s.a.v.) Hazretleri için bir kurban kesmesi menduptur. Aliyyü'l-Murtezâ (k.v.) biri kendisi için, biri Resûl-i Ekrem Efendimiz için olmak üzere iki koç kurban eder ve 'Resûlullah (s.a.v.), zât-ı şerîfleri için kurban kesmeyi bana vasiyet buyurdular.' derdi.

2025 KURBAN BAYRAMI TARİHİ: Diyanet İşleri ile Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı : 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi : 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ) : 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe