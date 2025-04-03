2025 KURBAN BAYRAMI TARİHİ: Diyanet İşleri ile Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

KURBAN KESMENİN FAZİLETLERİ NELER? KURBAN KESME İLE İLGİLİ BAZI HADİSLER

Kurban, Allâhü Teâlâ'nın, kullarına ziyafetidir. Kurban kesmek, Allâhü Teâlâ yolunda bir fedâkârlıktır ve O'nun verdiği nimetlere bir şükürdür. Ayrıca sevap kazanmaya ve Allâh'a yakınlığa vesiledir, belalara karşı da bir kalkandır. Kurban kesmenin faziletleri hakkında bazı hadisler şunlardır;

• "Kurban Bayramı günü, Allâhü Teâlâ indinde, günlerin en büyüklerindendir."

• "Kurban kesiniz ve ona iyi muâmele ediniz. Muhakkak bir kimse kurbanını alır, onu kıbleye çevirip (usûlünce) keserse, kıyamet gününde, o kurbanın kanı ve tüyü, onu koruyan iki kale olur. Muhakkak kurbanın kanı, heder olmaz (sevabı) Allâhü Teâlâ'nın muhafazasında (olduğu hâlde) toprağa düşer. (Kurban keserek) azıcık bir infâk (yani Allah rızası için harcama) sebebiyle çok mükâfata nâil olursunuz."

• "Kim, Kurban Bayramı gününde kesmek için kurbanına yaklaşırsa, Allâhü Teâlâ'nın rahmeti de Cennet'te ona yaklaşır. Kurbanını kestiği zaman, kanından akan ilk damla ile birlikte Allâhü Teâlâ, onu mağfiret eder. Allâhü Teâlâ, o kurbanı kıyamet gününde (kabirden) mahşere kadar onun için binek kılar, (kurbanın) derisi ve her kılı adedince ona sevap ihsân eder."

Gücü yeten kimsenin, Allâh'ın rızasına ve şefaate nâil olmak niyetiyle Peygamberimiz (s.a.v.) Hazretleri için bir kurban kesmesi menduptur. Aliyyü'l-Murtezâ (k.v.) biri kendisi için, biri Resûl-i Ekrem Efendimiz için olmak üzere iki koç kurban eder ve 'Resûlullah (s.a.v.), zât-ı şerîfleri için kurban kesmeyi bana vasiyet buyurdular.' derdi.