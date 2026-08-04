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Giriş Tarihi: 04.08.2026 13:16

2026 ALES/2 SONUÇ TAKVİMİ || ALES/2 sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı

Lisansüstü eğitim ve akademik kadro hedefleyen adayların katıldığı yılın ikinci ALES oturumu tamamlandı. Sınavın ardından değerlendirme süreci başlarken ALES/2 sonuçları için ÖSYM'nin duyuracağı takvime çevrildi. Peki, 2026 ALES/2 sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

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2026 ALES/2 SONUÇ TAKVİMİ || ALES/2 sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı

ÖSYM tarafından uygulanan sınavın ardından cevap kağıtları değerlendirmeye alındı. ALES/2 sonuçları, adayların lisansüstü program ve akademik kadro başvurularında kullanacakları puanları gösterecek.

2026 ALES/2 SONUÇ TAKVİMİ || ALES/2 sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı

2026 ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre ALES/2 sonuçları 21 Ağustos 2026 Cuma günü açıklanacak. Sonuçların erişime açılacağı saat ise ÖSYM tarafından yapılacak duyuruyla belli olacak.

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2026 ALES/2 SONUÇ TAKVİMİ || ALES/2 sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı

ALES/2 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulama yapabilecek. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

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2026 ALES/2 SONUÇ TAKVİMİ || ALES/2 sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı

ALES/2 SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

ÖSYM, 2 Ağustos'ta uygulanan 2026 ALES/2'nin Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'unu yayımladı. Sınava katılan adaylar, soruların tamamına 12 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek.

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2026 ALES/2 SONUÇ TAKVİMİ || ALES/2 sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı

ALES/2 SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Bu süre içinde adaylar puanlarını lisansüstü eğitim başvuruları ile akademik kadro süreçlerinde kullanabilecek.

2026 ALES/2 SONUÇ TAKVİMİ || ALES/2 sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı
2026 ALES/2 SONUÇ TAKVİMİ || ALES/2 sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı

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