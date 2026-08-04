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2026 ALES/2 SONUÇ TAKVİMİ || ALES/2 sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı
Giriş Tarihi: 04.08.2026 13:16
2026 ALES/2 SONUÇ TAKVİMİ || ALES/2 sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı
Lisansüstü eğitim ve akademik kadro hedefleyen adayların katıldığı yılın ikinci ALES oturumu tamamlandı. Sınavın ardından değerlendirme süreci başlarken ALES/2 sonuçları için ÖSYM'nin duyuracağı takvime çevrildi. Peki, 2026 ALES/2 sonuçları hangi tarihte açıklanacak?