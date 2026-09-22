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Haberler Galeri Yaşam 2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlar? KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için gözler GSB'de!
Giriş Tarihi: 22.09.2026 07:50 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 07:52

2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlar? KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için gözler GSB'de!

Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından binlerce öğrencinin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığına çevrildi. 2026-2027 akademisi için KYK burs başvuruları ekranının ne zaman açılacağı merak ediliyor. e-Devlet üzerinden alınacak öğrenim yardımı için resmi takvim duyurusu ve başvuru şartları bu süreçte en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.

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2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlar? KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için gözler GSB’de!

Yeni eğitim-öğretim döneminde yükseköğretim kurumlarına adım atan öğrenciler, maddi destek imkanlarını araştırıyor. KYGM tarafından her yıl düzenlenen finansal destek sürecinde, ekim ayının ortası kritik eşik olarak öne çıkıyor. Yurt yerleştirmelerinin ardından GSB portalında KYK burs ve kredi başvuru ekranının erişime açılması öngörülüyor.

2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlar? KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için gözler GSB’de!

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), 2026-2027 eğitim-öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi takvimini henüz resmi olarak açıklamadı. Üniversite yurt başvuru ve yerleştirme süreçlerinin eylül ayı içerisinde tamamlanmasının ardından, burs ve kredi başvuru ekranının da e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılması bekleniyor.

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2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlar? KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için gözler GSB’de!

Geçmiş yılların Bakanlık takvimi incelendiğinde; KYK burs ve kredi başvuruları genellikle üniversitelerin taban puan ve ek kontenjan yerleştirmelerinin ardından, ekim ayının ikinci haftası itibarıyla alınıyor. Geçtiğimiz dönemde ekim ayı ortasında tamamlanan başvuru maratonunun, bu yıl da benzer bir takvim izleyerek ekim ayı içerisinde 4 ila 5 günlük kısa bir başvuru penceresinde tamamlanması öngörülüyor.

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2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlar? KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için gözler GSB’de!

E-DEVLET KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvurusu, Gençlik ve Spor Bakanlığı entegrasyonu ile sadece e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  • T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın.
  • Arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu" yazın.
  • Açılan formda kimlik, öğrenim, aile ve ekonomik durum bilgilerinizi eksiksiz doldurun.
  • Başvuru sürecinin sonunda verilen onay kodunu kaydederek işlemi tamamlayın.
2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlar? KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için gözler GSB’de!

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR? ÖĞRENİM KREDİSİ VE BURS ARASINDAKİ FARKLAR

KYK bursu geri ödemesiz bir finansal destek türü iken; öğrenim kredisi, yükseköğrenim süresince verilen ve mezuniyet sonrası kanuni sürelerde geri ödenen borç niteliğindedir.

Burs Önceliği Olan Öğrenciler: Şehit ve gazi yakınları, %40 ve üzeri engelli raporu bulunanlar, anne ve babası vefat etmiş olanlar, darüşşafaka lisesinden mezun olanlar ile milli sporcular burs tahsisinde öncelikli grupta yer alır.

Başvuru Kriterleri: İlk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran lisans/ön lisans öğrencileri ile ara sınıf öğrencileri başvuru hakkına sahiptir. Aynı anda hem burs hem kredi çıkmaz; burs şartlarını taşımayan öğrencilere otomatik olarak öğrenim kredisi imkanı sunulur.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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