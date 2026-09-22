2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlar? KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için gözler GSB’de!

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR? ÖĞRENİM KREDİSİ VE BURS ARASINDAKİ FARKLAR

KYK bursu geri ödemesiz bir finansal destek türü iken; öğrenim kredisi, yükseköğrenim süresince verilen ve mezuniyet sonrası kanuni sürelerde geri ödenen borç niteliğindedir.

Burs Önceliği Olan Öğrenciler: Şehit ve gazi yakınları, %40 ve üzeri engelli raporu bulunanlar, anne ve babası vefat etmiş olanlar, darüşşafaka lisesinden mezun olanlar ile milli sporcular burs tahsisinde öncelikli grupta yer alır.

Başvuru Kriterleri: İlk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran lisans/ön lisans öğrencileri ile ara sınıf öğrencileri başvuru hakkına sahiptir. Aynı anda hem burs hem kredi çıkmaz; burs şartlarını taşımayan öğrencilere otomatik olarak öğrenim kredisi imkanı sunulur.