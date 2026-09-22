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2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlar? KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için gözler GSB'de!
Giriş Tarihi: 22.09.2026 07:50
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 07:52
2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlar? KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için gözler GSB'de!
Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından binlerce öğrencinin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığına çevrildi. 2026-2027 akademisi için KYK burs başvuruları ekranının ne zaman açılacağı merak ediliyor. e-Devlet üzerinden alınacak öğrenim yardımı için resmi takvim duyurusu ve başvuru şartları bu süreçte en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.