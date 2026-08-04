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2026 ÖSYM ÖZYES SINAV TAKVİMİ: ÖZYES ne zaman yapılacak, kaç tercih yapılabilir?
Giriş Tarihi: 04.08.2026 16:17
2026 ÖSYM ÖZYES SINAV TAKVİMİ: ÖZYES ne zaman yapılacak, kaç tercih yapılabilir?
Spor bilimleri programlarına yerleşmek isteyen adaylar için uygulanan 2026 ÖZYES sürecinde sınav aşaması yaklaşıyor. Başvurularını tamamlayan adaylar bir yandan sınav hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da tercih takviminin açıklanmasını bekliyor. Peki, ÖZYES ne zaman yapılacak, kaç tercih yapılabilir?