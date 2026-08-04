2026 ÖSYM ÖZYES SINAV TAKVİMİ: ÖZYES ne zaman yapılacak, kaç tercih yapılabilir?

ÖZYES'TE KAÇ TERCİH YAPILABİLİR?

Yerleştirme puanı hesaplanan adaylar en fazla 24 tercih yapabilecek. Tercih sırası yerleştirme işleminde dikkate alınacak ancak adayların 24 tercih hakkının tamamını kullanması zorunlu olmayacak. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programlarını tercih edecek adayların Y-TYT'de en düşük 800 bininci başarı sırasına sahip olması gerekecek. Yerleştirme işlemleri; adayların puanları, tercih sıraları, kontenjanlar ve program koşulları dikkate alınarak ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

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