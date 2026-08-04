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Giriş Tarihi: 04.08.2026 16:17

2026 ÖSYM ÖZYES SINAV TAKVİMİ: ÖZYES ne zaman yapılacak, kaç tercih yapılabilir?

Spor bilimleri programlarına yerleşmek isteyen adaylar için uygulanan 2026 ÖZYES sürecinde sınav aşaması yaklaşıyor. Başvurularını tamamlayan adaylar bir yandan sınav hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da tercih takviminin açıklanmasını bekliyor. Peki, ÖZYES ne zaman yapılacak, kaç tercih yapılabilir?

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2026 ÖSYM ÖZYES SINAV TAKVİMİ: ÖZYES ne zaman yapılacak, kaç tercih yapılabilir?

ÖSYM tarafından yürütülen 2026 ÖZYES süreci, sınavın uygulanmasının ardından tercih ve yerleştirme aşamasıyla devam edecek. Adaylar, 2026 ÖZYES kapsamında aldıkları puanlarla spor bilimleri programları için tercih yapabilecek. Tercih işlemlerine ilişkin ayrıntılar kılavuzda yer alacak.

2026 ÖSYM ÖZYES SINAV TAKVİMİ: ÖZYES ne zaman yapılacak, kaç tercih yapılabilir?

2026 ÖZYES NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre 2026 ÖZYES, 15-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Adayların sınava girecekleri gün, saat ve merkez bilgileri sınava giriş belgelerinde yer alacak.

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2026 ÖSYM ÖZYES SINAV TAKVİMİ: ÖZYES ne zaman yapılacak, kaç tercih yapılabilir?

2026 ÖZYES TERCİHLERİ HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

2026 ÖZYES tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Tercih takvimi ve spor bilimleri programlarının kontenjanları, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla belli olacak. Adaylar tercihlerini duyurulacak tarihler arasında ÖSYM AİS üzerinden bireysel olarak yapacak.

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2026 ÖSYM ÖZYES SINAV TAKVİMİ: ÖZYES ne zaman yapılacak, kaç tercih yapılabilir?

ÖZYES'TE KAÇ TERCİH YAPILABİLİR?

Yerleştirme puanı hesaplanan adaylar en fazla 24 tercih yapabilecek. Tercih sırası yerleştirme işleminde dikkate alınacak ancak adayların 24 tercih hakkının tamamını kullanması zorunlu olmayacak. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programlarını tercih edecek adayların Y-TYT'de en düşük 800 bininci başarı sırasına sahip olması gerekecek. Yerleştirme işlemleri; adayların puanları, tercih sıraları, kontenjanlar ve program koşulları dikkate alınarak ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

2026 ÖZYES KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 ÖSYM ÖZYES SINAV TAKVİMİ: ÖZYES ne zaman yapılacak, kaç tercih yapılabilir?

2026 ÖZYES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 ÖZYES sonuçları 9 Eylül 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 ÖSYM ÖZYES SINAV TAKVİMİ: ÖZYES ne zaman yapılacak, kaç tercih yapılabilir?

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