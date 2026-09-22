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2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS 2. yerleştirmeler bekleniyor!
Giriş Tarihi: 22.09.2026 06:52
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 06:54
2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS 2. yerleştirmeler bekleniyor!
2026 YKS ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Üniversite hayalini ikinci tura taşıyan binlerce aday, boş kalan kontenjanlar için tercihlerini tamamladı. Yerleştirme maratonunda kritik sürece girilirken, ÖSYM AİS ekranı üzerinden ilan edilecek YKS 2. yerleştirme sonuçları sorgulama işlemleri araştırılıyor.