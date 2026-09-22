2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS 2. yerleştirmeler bekleniyor!

2026 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YKS ek tercih başvurularının tamamlanmasının ardından adayların puan üstünlüğü ve tercih sıralamalarına göre bilgisayar ortamında değerlendirme sürecini başlatır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen kontenjanlara göre yapılan bu değerlendirme, ilk yerleştirmede bir programa yerleşemeyen adaylar için yeni şansı temsil eder.