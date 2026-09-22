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Haberler Galeri Yaşam 2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS 2. yerleştirmeler bekleniyor!
Giriş Tarihi: 22.09.2026 06:52 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 06:54

2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS 2. yerleştirmeler bekleniyor!

2026 YKS ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Üniversite hayalini ikinci tura taşıyan binlerce aday, boş kalan kontenjanlar için tercihlerini tamamladı. Yerleştirme maratonunda kritik sürece girilirken, ÖSYM AİS ekranı üzerinden ilan edilecek YKS 2. yerleştirme sonuçları sorgulama işlemleri araştırılıyor.

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2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS 2. yerleştirmeler bekleniyor!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ana yerleştirme sürecinin ardından boş kalan üniversite kontenjanları için başvurularını gerçekleştiren adaylar, YKS ikinci yerleştirme neticelerine odaklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) değerlendirme işlemlerini sürdürürken gözler son dakika duyurularında.

2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS 2. yerleştirmeler bekleniyor!

2026 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YKS ek tercih başvurularının tamamlanmasının ardından adayların puan üstünlüğü ve tercih sıralamalarına göre bilgisayar ortamında değerlendirme sürecini başlatır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen kontenjanlara göre yapılan bu değerlendirme, ilk yerleştirmede bir programa yerleşemeyen adaylar için yeni şansı temsil eder.

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2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS 2. yerleştirmeler bekleniyor!

Geçmiş yılların takvimi ve üniversite akademik açılış tarihleri göz önüne alındığında, 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarının Eylül ayının son haftası itibarıyla adayların erişimine sunulması öngörülmektedir.

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2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS 2. yerleştirmeler bekleniyor!

YKS 2. YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA: ÖSYM AİS EKRANI NASIL KULLANILIR?

Ek tercih sonuçları açıklandığı an itibarıyla adaylara posta yoluyla herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme neticelerini yalnızca T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi internet adresi (sonuc.osym.gov.tr) ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecekler. Sisteme giriş yapıldıktan sonra "2026-YKS Ek Yerleştirme Sonuçları" sekmesinden kazanılan üniversite, fakülte ve bölüm bilgileri anlık olarak görüntülenebilir.

2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS 2. yerleştirmeler bekleniyor!

ÜNİVERSİTE EK KAYIT İŞLEMLERİ

Ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına hak kazanan adaylar için kayıt maratonu zaman kaybetmeden başlayacaktır. YÖK ve ÖSYM iş birliğiyle belirlenen ek kayıt tarihlerinde adaylara iki farklı yöntem sunulur:

E-Kayıt (Elektronik Kayıt): e-Devlet kapısı üzerinden "Üniversite E-Kayıt" hizmeti kullanılarak şahsen üniversiteye gitmeden yapılabilir.

Şahsen Kayıt: Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümler, sağlık raporu veya mülakat şartı arayan programlar için üniversite kampüslerine gidilerek kayıt tamamlanmalıdır.

2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS 2. yerleştirmeler bekleniyor!
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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