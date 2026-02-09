2026’ın ilk anketi yayınlandı! Ankete katılanlardan çarpıcı sonuçlar: ’Olası savaş durumunda ülkeyi kim yönetsin?’

TELEVİZYON MU SOSYAL MEDYA MI

Son dönemlerde reklam pastasının paylaşımında televizyon kanalları ile sosyal medya arasında bir tartışma yürüyor. Sosyal medyaya ayrılan payın giderek artması televizyon kanallarını tehdit ediyor. Sorumlu yayıncılık yapan ve RTÜK tarafından denetlenen televizyon kanalları aynı zamanda binlerce insanı istihdam ediyor. Türkiye'nin sinema sektörü başta olmak üzere kültür sanat faaliyetlerini destekliyor.

TÜRKİYE'DEN KAZANIYORLAR

Sosyal medyanın operasyon aracı olarak kullanılması ve reklam gelirlerinin yüzde 70'inin Türkiye'ye vergi vermeyen yabancı dijital platformlara gitmesi ise giderek bir ulusal güvenlik sorununa dönüşüyor. META, X, YouTube, TikTok, Google, 2025 yılında Türkiye'den 200 milyar lira kazandılar. Bu reklam pastasının yüzde 70'ini oluşturuyor. Ama bunlar Türkiye'ye vergi vermiyor. Hiçbir yasal düzenlemeye uymuyorlar, istihdam sağlamıyorlar. Bunlara verilen reklamların tüketiciye ne kadar yansıdığı ise meçhul.

TELEVİZYONLARA GÜVEN

GENAR'ın en güvenilir haber kaynağı araştırmasında ulusal televizyon kanalları yüzde 45.8'le birinci gelirken, onu yüzde 20.3'le sosyal medya platformları izliyor. Yüzde 8'i internetteki haber sitelerini takip ederken, yüzde 7.3 ise YouTube'deki haber programlarını takip ediyor.