Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz, Güney Yarımküre'de en uzun gecenin yaşandığı 21 Haziran yaz gündönümü içerisinde girdik. Güneş'in gökte en tepede olduğu zamanı temsil eden yaz gündönümü yazın da başlangıcını temsil ediyor. Mevsimler arası geçişte 21 Haziran yaz gündönümü nedir sorusuna yanıt aranırken yaz gündönümü en uzun gündüz hakkında bilgiler araştırılıyor. 21 Haziran tarihinde Yaz Gündönümü ekinoksunda güneş ışınları, Yengeç Dönencesi'ne dik bir şekilde geldiği biliniyor. Peki 21 Haziran Yaz gündönümü nedir? En uzun gündüz bugün mü, Yaz gündönümü ne anlama gelir, özellikleri nelerdir?