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Haberler Yaşam 21 Haziran Yaz gündönümü nedir? En uzun gündüz bugün mü, Yaz gündönümü ne anlama gelir, özellikleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 21.06.2023 13:58 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 14:07

21 Haziran Yaz gündönümü nedir? En uzun gündüz bugün mü, Yaz gündönümü ne anlama gelir, özellikleri nelerdir?

Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz, Güney Yarımküre'de en uzun gecenin yaşandığı 21 Haziran yaz gündönümü içerisinde girdik. Güneş'in gökte en tepede olduğu zamanı temsil eden yaz gündönümü yazın da başlangıcını temsil ediyor. Mevsimler arası geçişte 21 Haziran yaz gündönümü nedir sorusuna yanıt aranırken yaz gündönümü en uzun gündüz hakkında bilgiler araştırılıyor. 21 Haziran tarihinde Yaz Gündönümü ekinoksunda güneş ışınları, Yengeç Dönencesi'ne dik bir şekilde geldiği biliniyor. Peki 21 Haziran Yaz gündönümü nedir? En uzun gündüz bugün mü, Yaz gündönümü ne anlama gelir, özellikleri nelerdir?

21 Haziran Yaz gündönümü nedir? En uzun gündüz bugün mü, Yaz gündönümü ne anlama gelir, özellikleri nelerdir?

Yaz gündönümü tarihi, en uzun gündüz hakkında bilgiler araştırılıyor. Bu bilgilerle 21 Haziran ekinoksu ile ilgili detaylar merak konusu olarak "21 Haziran Yaz Gündönümü ne zaman, nedir, özellikleri nelerdir, en uzun gündüz ne zaman, hangi tarihte olacak?" şeklindeki sorular üzerinden yoğun şekilde araştırmaya devam ediyor. Her yıl güneş ışınlarının Yengeç Dönencesine yılda bir defa dik olarak gelmesi sonucu Kuzey Yarım Kürede en uzun gün yaşanır ve yaz mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilir. İşte Yaz gündönümü hakkında merak edilenler…

21 Haziran Yaz gündönümü nedir? En uzun gündüz bugün mü, Yaz gündönümü ne anlama gelir, özellikleri nelerdir?

YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Yaz gündönümü, Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir defa (yaklaşık 21 Haziran'da) dik geldiği an. Kuzey yarımkürede en uzun gündüz yaşanır ve günler kısalmaya, güney yarımkürede en kısa gündüz yaşanır ve günler uzamaya başlar. Bu tarih, bâzı bazı ülkelerde kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bâzı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.

EN UZUN GÜN KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

21 Haziran'da kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, güney kutbunda ise 24 saat gece yaşanıyor. Ülkemizde en uzun gündüz süresini bugün en kuzeydeki Sinop yaşayacak. 21 Haziran gününde Türkiye, yaklaşık 15 saat gündüzü yaşar.

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21 Haziran Yaz gündönümü nedir? En uzun gündüz bugün mü, Yaz gündönümü ne anlama gelir, özellikleri nelerdir?

21 HAZİRAN YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR? EN UZUN GÜNDE NELER OLUR?

  • 21 Haziran Yaz Gündönümü'nde yılın en uzun günü yaşanmaktadır.
  • Güneş ışınları, Yengeç Dönencesi'ne dik bir şekilde gelir ve Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik şekilde gelmektedir.
  • 21 Haziran tarihinden sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya, Güney Yarımküre'de ise gündüzler uzamaya başlamaktadır.
  • Yaz Gündönümü'nde saat 12'yi gösterdiğinde Yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur.
  • Aydınlanma çizgisinin sınırları kutup dairelerinden geçer. Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gündüz, Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gece yaşanır.
  • Yaz Gündönümü için istisnai bir durum vardır. Her sene 21 Haziran'a denk gelmez. Dört yılda bir kez 20 Haziran'dadır. Yaz Gündoğumu ile belirli değişiklikler yaşanmaktadır.
21 Haziran Yaz gündönümü nedir? En uzun gündüz bugün mü, Yaz gündönümü ne anlama gelir, özellikleri nelerdir?

GÜNDÖNÜMLERİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Güneş, ekinokslarda doğudan doğar ve o tarihlerde gün ve gece eşit uzunluktadır. Kesin konuşmak gerekirse, ekinoks zamanında aslında gün biraz daha uzun sürer, çünkü gündoğumu güneşin tepesinin ufukta gözükmesiyle başlar ve günbatımı da güneşin tepesinin ufuk çizgisinin altında kalmasıyla biter. Ayrıca kırılan ışınlar güneşin görüntüsünü ufukta yukarı taşırlar. Mart ekinoksundan sonra güneşin doğduğu yer kuzeye doğru ilerler, ta ki Haziran gündönümünde kuzeydeki en yüksek noktasına ulaşana kadar.

21 Haziran Yaz gündönümü nedir? En uzun gündüz bugün mü, Yaz gündönümü ne anlama gelir, özellikleri nelerdir?

Bu noktada güneş sanki yerinde duruyormuş gibi gözükür, gündönümü (solstice) kelimesi de zaten Latince "duran güneş" anlamına gelen "solstitium" kelimesinden türemiştir. Güneş şimdi de Yengeç Dönencesi üzerinde zirvededir. Dönence (tropic) sözcüğü Yunanca dönmek kelimesinden türemiştir, çünkü güneş şimdi dönüp Oğlak Dönencesinin üzerinde zirvede olduğu güneydeki en yüksek noktasına ulaştığı Aralık Gündönümüne ulaşmadan önce, Eylül ekinoksunda tam doğudan doğarak güneye doğru ilerlemeye başlar.

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