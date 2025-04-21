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22 Nisan yarım gün mü, tatil mi? 22 Nisan Salı okullar, üniversiteler, bankalar ve kargoların mesai saatleri gündemde
Giriş Tarihi: 21.04.2025 09:10
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
09:10
22 Nisan yarım gün mü, tatil mi? 22 Nisan Salı okullar, üniversiteler, bankalar ve kargoların mesai saatleri gündemde
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çarşamba günü yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Resmi tatil nedeniyle okullar, üniversiteler, bankalar, kargo firmaları ve sağlık kurumları kapalı olacak. Vatandaşlar, 22 Nisan'ın yarım gün olup olmadığını ve kamu kurumlarının Salı günü açık olup olmadığını arama motorlarında mercek altına aldı. Özellikle öğrenciler, okullarda öğleden sonra ders olup olmayacağını sorguluyor. Peki, 22 Nisan yarım gün mü, 23 Nisan'da hangi kurumlar kapalı?