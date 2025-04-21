22 Nisan yarım gün mü, tatil mi? 22 Nisan Salı okullar, üniversiteler, bankalar ve kargoların mesai saatleri gündemde

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bu anlamlı gün, resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

2025 yılında 23 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. Bu nedenle kamu kurumları, okullar ve birçok özel kuruluşta o gün tam gün tatil uygulanacak. Yani, 23 Nisan'da mesai yapılmayacak ve öğrenciler derslerden muaf olacak.