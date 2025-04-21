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Haberler Yaşam 22 Nisan yarım gün mü, tatil mi? 22 Nisan Salı okullar, üniversiteler, bankalar ve kargoların mesai saatleri gündemde
Giriş Tarihi: 21.04.2025 09:10 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 09:10

22 Nisan yarım gün mü, tatil mi? 22 Nisan Salı okullar, üniversiteler, bankalar ve kargoların mesai saatleri gündemde

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çarşamba günü yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Resmi tatil nedeniyle okullar, üniversiteler, bankalar, kargo firmaları ve sağlık kurumları kapalı olacak. Vatandaşlar, 22 Nisan'ın yarım gün olup olmadığını ve kamu kurumlarının Salı günü açık olup olmadığını arama motorlarında mercek altına aldı. Özellikle öğrenciler, okullarda öğleden sonra ders olup olmayacağını sorguluyor. Peki, 22 Nisan yarım gün mü, 23 Nisan'da hangi kurumlar kapalı?

22 Nisan yarım gün mü, tatil mi? 22 Nisan Salı okullar, üniversiteler, bankalar ve kargoların mesai saatleri gündemde

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, tatil planları da gündeme gelmeye başladı. Her yıl resmi tatil olarak kutlanan bu özel gün öncesinde, 22 Nisan'ın tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar özellikle kamu kurumları ve okullar için 22 Nisan'ın yarım gün mü yoksa tam gün tatil mi olduğunu araştırıyor. İşte merak edilenler ve detaylar...

22 Nisan yarım gün mü, tatil mi? 22 Nisan Salı okullar, üniversiteler, bankalar ve kargoların mesai saatleri gündemde

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bu anlamlı gün, resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

2025 yılında 23 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. Bu nedenle kamu kurumları, okullar ve birçok özel kuruluşta o gün tam gün tatil uygulanacak. Yani, 23 Nisan'da mesai yapılmayacak ve öğrenciler derslerden muaf olacak.

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22 Nisan yarım gün mü, tatil mi? 22 Nisan Salı okullar, üniversiteler, bankalar ve kargoların mesai saatleri gündemde

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlardan önceki günler "arefe günü" olarak adlandırılır ve bu günlerde kamu kurumlarında yarım gün mesai uygulanır. Ancak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dini bir bayram olmadığından, 22 Nisan arefe sayılmaz. Bu nedenle, 22 Nisan tarihinde kamu kurumları, bankalar ve diğer işletmeler normal çalışma düzenine devam edecek ve tam gün açık olacaktır.

22 Nisan yarım gün mü, tatil mi? 22 Nisan Salı okullar, üniversiteler, bankalar ve kargoların mesai saatleri gündemde

23 NİSAN'DA HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?
Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, özel bankalar, kamu bankaları, borsa, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, PTT, kargo firmaları, sağlık ocakları (aile sağlığı merkezleri) kapalı oluyor. Eczaneler nöbet sistemine uygun çalışmaya devam ederken hastanelerde ise acil servisler açık olacak.

22 Nisan yarım gün mü, tatil mi? 22 Nisan Salı okullar, üniversiteler, bankalar ve kargoların mesai saatleri gündemde

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