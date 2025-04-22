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Haberler Yaşam 23 Nisan AVM'ler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda AVM çalışma saatleri gündemde
Giriş Tarihi: 22.04.2025 09:17 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 09:19

23 Nisan AVM'ler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda AVM çalışma saatleri gündemde

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle birçok vatandaş, AVM'lerin çalışma durumunu merak ediyor. Resmi kurumlar, hastaneler ve aile hekimlikleri kapalı olacakken, alışveriş planı yapanlar "23 Nisan AVM'ler açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle ihtiyaçlarını karşılamak veya çocuklarıyla zaman geçirmek isteyen vatandaşlar için AVM'lerin çalışma saatleri ile ilgili araştırmaları hız kazandı. Peki, 23 Nisan'da alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı olacak?

23 Nisan AVM’ler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda AVM çalışma saatleri gündemde

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu özel günde birçok şehirde kutlamalar ve etkinlikler düzenlenirken, dışarı çıkmak isteyenler de AVM'lerin çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, 23 Nisan'da alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı, saat kaçta hizmet verilecek? İşte detaylar...

23 Nisan AVM’ler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda AVM çalışma saatleri gündemde

23 NİSAN'DA AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türkiye genelindeki birçok alışveriş merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Çocuklar için özel etkinliklerin düzenlendiği bu anlamlı günde, AVM'ler aileler için cazip bir durak haline geliyor.

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23 Nisan AVM’ler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda AVM çalışma saatleri gündemde

AVM'LER SAAT KAÇA KADAR HİZMET VERİYOR?

Alışveriş merkezleri çoğunlukla 10.00 ile 22.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor; ancak bazı AVM'lerde bu saatlerde küçük farklılıklar olabilir.

23 Nisan AVM’ler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda AVM çalışma saatleri gündemde

23 NİSAN'DA NERELER KAPALI?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar kapalı olacaktır. Özel sektörde ise durum farklılık gösterebilir. Bazı özel sektör kuruluşları 23 Nisan'da çalışmaya devam ederken, bazıları ise çalışanlarına izin verebilmektedir.

23 Nisan AVM’ler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda AVM çalışma saatleri gündemde