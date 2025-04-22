Haberler
Yaşam
23 Nisan AVM'ler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda AVM çalışma saatleri gündemde
Giriş Tarihi: 22.04.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
09:19
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle birçok vatandaş, AVM'lerin çalışma durumunu merak ediyor. Resmi kurumlar, hastaneler ve aile hekimlikleri kapalı olacakken, alışveriş planı yapanlar "23 Nisan AVM'ler açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle ihtiyaçlarını karşılamak veya çocuklarıyla zaman geçirmek isteyen vatandaşlar için AVM'lerin çalışma saatleri ile ilgili araştırmaları hız kazandı. Peki, 23 Nisan'da alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı olacak?