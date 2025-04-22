23 Nisan AVM’ler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda AVM çalışma saatleri gündemde

23 NİSAN'DA NERELER KAPALI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar kapalı olacaktır. Özel sektörde ise durum farklılık gösterebilir. Bazı özel sektör kuruluşları 23 Nisan'da çalışmaya devam ederken, bazıları ise çalışanlarına izin verebilmektedir.