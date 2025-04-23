Haberler
Yaşam
23 NİSAN BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI? 23 Nisan MNG, PTT, Sürat ve Aras Kargo çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 23.04.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
11:39
23 NİSAN BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI? 23 Nisan MNG, PTT, Sürat ve Aras Kargo çalışma saatleri
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle kargo firmalarının çalışma durumu merak ediliyor. MNG, PTT, Sürat ve Aras Kargo gibi firmalardan gönderi alacak ya da kargo göndermek isteyen vatandaşlar, dağıtım yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Peki, 23 Nisan'da kargolar açık mı, teslimat yapılacak mı? İşte, detaylar...