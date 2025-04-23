23 Nisan eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan 2025 Çarşamba günü eczanelerin çalışma saatleri

Resmi tatil takvimine göre 23 Nisan'da birçok kurum kapalı olurken, vatandaşlar sağlık hizmetlerinin bir parçası olan eczanelerin durumunu da sorguluyor. 23 Nisan 2025 Çarşamba günü eczanelerin açık olup olmadığı, hangi saatlerde hizmet vereceği ve nöbetçi eczane uygulaması merak konusu oldu. Peki, 23 Nisan'da eczaneler kapalı mı, açık olan yerler nasıl öğrenilir?