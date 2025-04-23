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23 Nisan eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan 2025 Çarşamba günü eczanelerin çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 23.04.2025 07:42
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
07:42
23 Nisan eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan 2025 Çarşamba günü eczanelerin çalışma saatleri
23 Nisan 2025 Çarşamba günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla eczanelerin çalışma durumu merak ediliyor. İlaç temini ya da reçete işlemleri için eczaneye gitmeyi planlayan vatandaşlar, bu resmi tatilde eczanelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, 23 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczaneler nasıl hizmet verecek?