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Haberler Yaşam 23 Nisan eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan 2025 Çarşamba günü eczanelerin çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 23.04.2025 07:42 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 07:42

23 Nisan eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan 2025 Çarşamba günü eczanelerin çalışma saatleri

23 Nisan 2025 Çarşamba günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla eczanelerin çalışma durumu merak ediliyor. İlaç temini ya da reçete işlemleri için eczaneye gitmeyi planlayan vatandaşlar, bu resmi tatilde eczanelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, 23 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczaneler nasıl hizmet verecek?

23 Nisan eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan 2025 Çarşamba günü eczanelerin çalışma saatleri

Resmi tatil takvimine göre 23 Nisan'da birçok kurum kapalı olurken, vatandaşlar sağlık hizmetlerinin bir parçası olan eczanelerin durumunu da sorguluyor. 23 Nisan 2025 Çarşamba günü eczanelerin açık olup olmadığı, hangi saatlerde hizmet vereceği ve nöbetçi eczane uygulaması merak konusu oldu. Peki, 23 Nisan'da eczaneler kapalı mı, açık olan yerler nasıl öğrenilir?

23 Nisan eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan 2025 Çarşamba günü eczanelerin çalışma saatleri

23 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI?

23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle resmi tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 23 Nisan'da eczaneler açık değildir. Nöbetçi eczaneler hizmetlerini sürdürmektedir.

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23 Nisan eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan 2025 Çarşamba günü eczanelerin çalışma saatleri

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23 Nisan eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan 2025 Çarşamba günü eczanelerin çalışma saatleri

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