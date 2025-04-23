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23 Nisan hastaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu? İşte, 23 Nisan hastanelerin çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 23.04.2025 07:43
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
07:44
23 Nisan hastaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu? İşte, 23 Nisan hastanelerin çalışma saatleri
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, hastanelerin ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığını merak ediyor. Muayene, reçete yenileme ya da acil durumlar için bilgi almak isteyenler, 23 Nisan'daki sağlık hizmetlerine dair detayları araştırıyor. Peki, 23 Nisan'da hastaneler açık mı, sağlık ocakları hizmet verecek mi? İşte, detaylar...