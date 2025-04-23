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Haberler Yaşam 23 Nisan hastaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu? İşte, 23 Nisan hastanelerin çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 23.04.2025 07:43 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 07:44

23 Nisan hastaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu? İşte, 23 Nisan hastanelerin çalışma saatleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, hastanelerin ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığını merak ediyor. Muayene, reçete yenileme ya da acil durumlar için bilgi almak isteyenler, 23 Nisan'daki sağlık hizmetlerine dair detayları araştırıyor. Peki, 23 Nisan'da hastaneler açık mı, sağlık ocakları hizmet verecek mi? İşte, detaylar...

23 Nisan hastaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu? İşte, 23 Nisan hastanelerin çalışma saatleri

Resmi tatillerde sağlık kuruluşlarının çalışma düzeni değişebiliyor. 23 Nisan'da hastane randevusu olan ya da sağlık ocağına gitmeyi planlayan vatandaşlar, kurumların açık olup olmadığını sorguluyor. Acil servisler dışındaki sağlık hizmetlerinin nasıl işleyeceği ise en çok merak edilen konular arasında. Peki, 23 Nisan'da hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

23 Nisan hastaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu? İşte, 23 Nisan hastanelerin çalışma saatleri

23 NİSAN'DA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, KAPALI MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil kapsamında yer alıyor.

Bu nedenle 23 Nisan Çarşamba günü sağlık ocakları kapalı olacak.

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23 Nisan hastaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu? İşte, 23 Nisan hastanelerin çalışma saatleri

23 NİSAN'DA HASTANELER AÇIK MI?

23 Nisan'da hastaneler de resmi tatil vesilesiyle kapalı olacak. Ancak acil servisler 7/24 açık olmaya devam edecek.

Hastanelerin acil servisleri hizmete devam edecek ancak poliklinik hizmeti verilmeyecek.

23 Nisan hastaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu? İşte, 23 Nisan hastanelerin çalışma saatleri

23 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI?

23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle resmi tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 23 Nisan'da eczaneler açık değildir. Nöbetçi eczaneler hizmetlerini sürdürmektedir.

23 Nisan hastaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu? İşte, 23 Nisan hastanelerin çalışma saatleri