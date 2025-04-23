23 Nisan hastaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu? İşte, 23 Nisan hastanelerin çalışma saatleri

Resmi tatillerde sağlık kuruluşlarının çalışma düzeni değişebiliyor. 23 Nisan'da hastane randevusu olan ya da sağlık ocağına gitmeyi planlayan vatandaşlar, kurumların açık olup olmadığını sorguluyor. Acil servisler dışındaki sağlık hizmetlerinin nasıl işleyeceği ise en çok merak edilen konular arasında. Peki, 23 Nisan'da hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?