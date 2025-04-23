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23 Nisan kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu? İşte, 23 Nisan MNG, PTT, Sürat ve Aras Kargo çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 23.04.2025 06:35
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
06:35
23 Nisan kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu? İşte, 23 Nisan MNG, PTT, Sürat ve Aras Kargo çalışma saatleri
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle kargo firmalarının çalışma durumu merak ediliyor. MNG, PTT, Sürat ve Aras Kargo gibi firmalardan gönderi alacak ya da kargo göndermek isteyen vatandaşlar, dağıtım yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Peki, 23 Nisan'da kargolar açık mı, teslimat yapılacak mı? İşte, detaylar...