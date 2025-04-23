23 Nisan kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu? İşte, 23 Nisan MNG, PTT, Sürat ve Aras Kargo çalışma saatleri

23 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM YAPIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olması nedeniyle bu tarihte kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek.

Özel kargo şirketlerinin bu tarz resmi tatil günlerinde yoğunluk ve operasyonel durumlarına göre çalışabildikleri ve hizmet vermeye devam edebildikleri biliniyor.