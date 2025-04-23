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Giriş Tarihi: 23.04.2025 06:35 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 06:35

23 Nisan kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu? İşte, 23 Nisan MNG, PTT, Sürat ve Aras Kargo çalışma saatleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle kargo firmalarının çalışma durumu merak ediliyor. MNG, PTT, Sürat ve Aras Kargo gibi firmalardan gönderi alacak ya da kargo göndermek isteyen vatandaşlar, dağıtım yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Peki, 23 Nisan'da kargolar açık mı, teslimat yapılacak mı? İşte, detaylar...

23 Nisan kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu? İşte, 23 Nisan MNG, PTT, Sürat ve Aras Kargo çalışma saatleri

Resmi tatillerde kargo firmalarının çalışma saatlerinde değişiklik olabiliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kargo işlemleri olanlar, MNG, PTT, Sürat ve Aras Kargo'nun hizmet verip vermeyeceğini sorguluyor. Peki, 23 Nisan'da kargo şirketleri açık mı, dağıtım yapılır mı?

23 Nisan kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu? İşte, 23 Nisan MNG, PTT, Sürat ve Aras Kargo çalışma saatleri

23 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM YAPIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olması nedeniyle bu tarihte kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek.

Özel kargo şirketlerinin bu tarz resmi tatil günlerinde yoğunluk ve operasyonel durumlarına göre çalışabildikleri ve hizmet vermeye devam edebildikleri biliniyor.

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23 Nisan kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu? İşte, 23 Nisan MNG, PTT, Sürat ve Aras Kargo çalışma saatleri

23 NİSAN'DA PTT VE KARGOLAR AÇIK MI?

23 Nisan yıl içerisindeki resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 23 Nisan Çarşamba günü ise resmi tatil olduğundan birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verecek.

Bu nedenle 23 Nisan'da PTT ve kargo firmaları kapalı olacak. Aynı zamanda çarşamba günü yurt genelinde kargo dağıtımı yapılmayacak.

23 Nisan kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu? İşte, 23 Nisan MNG, PTT, Sürat ve Aras Kargo çalışma saatleri

KARGOLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Kargolar hafta içi her gün sabah 09.00'da açılıp, 18.00'de kapanıyor.

Kargoların, aynı gün dağıtılması için kargo şubelerine en geç saat 10.00'a kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

23 Nisan kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu? İşte, 23 Nisan MNG, PTT, Sürat ve Aras Kargo çalışma saatleri