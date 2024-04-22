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Haberler Yaşam 23 NİSAN MESAJLARI | 2024 Çocuk Bayramı’na özel en yeni ev farklı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
Giriş Tarihi: 22.04.2024 22:12 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 22:16

23 NİSAN MESAJLARI | 2024 Çocuk Bayramı’na özel en yeni ev farklı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

23 Nisan mesajları Çocuk Bayramı'nda yayında. 23 Nisan 1920 senesinde TBMM'nin açılışıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayramın 104. yıldönümünde tüm yurtta sevin ve neşeyle kutlanacak. Yurt genelinde Çocuk Bayramı'na özel etkinlikler, konserler ve gösteriler gerçekleştirilecek. Bayram coşkusunun her yaştan vatandaşı sardığı bugünde Sabah.com.tr olarak sevdiklerinizle kolayca paylaşabileceğiniz en özel, yeni, farklı, eğlenceli, kısa, uzun 23 Nisan kutlama mesajları

23 NİSAN MESAJLARI | 2024 Çocuk Bayramı’na özel en yeni ev farklı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bayram coşkusunu sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için 23 Nisan kutlama mesajları ve görselleri yayınlandı. Tüm çocuklara armağan edilen bu bayram ülkenin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak. İşte en güzel, yeni, farklı, kısa, uzun 23 Nisan mesajları ve sözleri…

23 NİSAN MESAJLARI | 2024 Çocuk Bayramı’na özel en yeni ev farklı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

23 NİSAN MESAJLARI 2024

-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, 23 Nisan mesajları ve sözleriyle günün anlamını, önemini ve coşkusunu paylaşmak isteyen vatandaşlar için 2024 yılına özel 23 Nisan mesajları

-Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başka hiçbir makam, ulusun alınyazısında etkin olamaz. Atatürk (23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı)

-Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

-İnanıyoruz ki, Yeni Türkiye'nin öz cevheri Ulusal Egemenliktir. Ulusun kayıtsız şartsız egemenliğidir. Atatürk

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23 NİSAN MESAJLARI | 2024 Çocuk Bayramı’na özel en yeni ev farklı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

-Türkler yüzyıllardan beri özgür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı, yaşam gereği saymış bir kavmin yiğit çocuklarıdır. Atatürk

-Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.

-Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Atatürk (23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun)

-TBMM'nin 104'üncü yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın özelde ülkemiz çocukları, genelde tüm dünya çocukları için kutlu olmasını diliyorum.

-Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.

23 NİSAN MESAJLARI | 2024 Çocuk Bayramı’na özel en yeni ev farklı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

-Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlarım.

-Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. Egemen olmayan boyun eğmek zorunda kalır." W. Shakespeare

-Türk Milletinin istikbali bugünkü çocukların isabetli görüşü ve yorulmak istidadında olmayan çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. (Atatürk) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!

23 NİSAN MESAJLARI | 2024 Çocuk Bayramı’na özel en yeni ev farklı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

23 NİSAN SÖZLERİ VE KUTLAMA MESAJLARI!

-Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

-23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

-23 Nisan 1920 tarihi, bugün üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin atıldığı, milli egemenliğin ilan edildiği önemli bir gündür. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun.

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