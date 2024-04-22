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23 NİSAN MESAJLARI | 2024 Çocuk Bayramı’na özel en yeni ev farklı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
Giriş Tarihi: 22.04.2024 22:12
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
22:16
23 Nisan mesajları Çocuk Bayramı'nda yayında. 23 Nisan 1920 senesinde TBMM'nin açılışıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayramın 104. yıldönümünde tüm yurtta sevin ve neşeyle kutlanacak. Yurt genelinde Çocuk Bayramı'na özel etkinlikler, konserler ve gösteriler gerçekleştirilecek. Bayram coşkusunun her yaştan vatandaşı sardığı bugünde Sabah.com.tr olarak sevdiklerinizle kolayca paylaşabileceğiniz en özel, yeni, farklı, eğlenceli, kısa, uzun 23 Nisan kutlama mesajları