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Haberler Yaşam 23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 23 Nisan'da okullar açık mı kapalı mı, yarım gün mü?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 21:17 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 21:18

23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 23 Nisan'da okullar açık mı kapalı mı, yarım gün mü?

Her yıl coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa bir süre kala "23 Nisan resmi tatil mi, okullar kapalı mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bu özel gün, aynı zamanda çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliğini taşıyor. Peki; 23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, okul var mı yok mu?

23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 23 Nisan’da okullar açık mı kapalı mı, yarım gün mü?

Her yıl milli bayramlar kapsamında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım başladı. Yılın en anlamlı günlerinden biri olan tarih yaklaşırken pek çok kişi "23 Nisan'da okullar tatil mi, resmi kurumlar açık mı?" sorularına yanıt araştırmaya başladı. Konu ile ilgili resmi tatil takvimi inceleniyor. Peki; 23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, açık mı kapalı mı? İşte, yanıtı.

23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 23 Nisan’da okullar açık mı kapalı mı, yarım gün mü?

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?
Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor.

Bayramdan bir önceki gün olan 22 Nisan Salı günü resmi tatil takviminin içinde yer almıyor. Dolayısıyla resmi ve özel iş yerleri 22 Nisan'da faaliyet göstermeye devam edecek. Öğrenciler ise derslerine tam gün devam edecekler.

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23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 23 Nisan’da okullar açık mı kapalı mı, yarım gün mü?

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil kapsamında yer alıyor.

Bu özel gün bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Takvime göre, 23 Nisan'da 1 gün resmi tatil uygulanacak ve okullar, kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.

23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 23 Nisan’da okullar açık mı kapalı mı, yarım gün mü?

2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ
Bu yıl toplam 7 resmi tatil kutlanırken 6 tanesi hafta içine denk gelecek. Yılbaşı tatili geride kalırken 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak kutlanacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - ÇARŞAMBA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - PERŞEMBE

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - PAZARTESİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - SALI

30 Ağustos Zafer Bayramı - CUMARTESİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - ÇARŞAMBA

23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 23 Nisan’da okullar açık mı kapalı mı, yarım gün mü?