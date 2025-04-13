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23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 23 Nisan'da okullar açık mı kapalı mı, yarım gün mü?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
21:18
23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 23 Nisan'da okullar açık mı kapalı mı, yarım gün mü?
Her yıl coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa bir süre kala "23 Nisan resmi tatil mi, okullar kapalı mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bu özel gün, aynı zamanda çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliğini taşıyor. Peki; 23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, okul var mı yok mu?