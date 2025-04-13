23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 23 Nisan’da okullar açık mı kapalı mı, yarım gün mü?

Her yıl milli bayramlar kapsamında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım başladı. Yılın en anlamlı günlerinden biri olan tarih yaklaşırken pek çok kişi "23 Nisan'da okullar tatil mi, resmi kurumlar açık mı?" sorularına yanıt araştırmaya başladı. Konu ile ilgili resmi tatil takvimi inceleniyor. Peki; 23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, açık mı kapalı mı? İşte, yanıtı.