23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Ulusal Egemenliğin 102. Yılında günün anlam ve önemini belirten şiirler, sözler ve şarkılar paylaşılıyor. 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi sorusu ise bir kez daha akıllara geldi. Milli bayramlarda daha önce toplu taşımaların ücretsiz yapılması nedeniyle bu sorunun cevabı aranıyor. Peki, ulaşım ücretsiz mi? 23 Nisan'da bugün İETT otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay, vapur ücretsiz mi, bedava mı?

23 NİSAN BUGÜN TOPLU TAŞIMA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

23 Nisan'ın gelişiyle beraber toplu taşıma araçlarından faydalanacak olan birçok kişinin aklında bu soru işareti yer aldı.

İşte detaylar;