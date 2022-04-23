23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gelişi bu yılda büyük coşkuyla kutlanıyor. Bugünün anlamını belirten şarkılar, sözler ve şiirler paylaşılırken, resmi tatil olması nedeniyle toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı da merak ediliyor. 23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi sorusu ise bu noktada akıllara geliyor. 23 Nisan'da bugün İETT otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay, vapur ücretsiz mi, bedava mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı toplu taşıma araçları ulaşım bugün ücretsiz mi olacak?