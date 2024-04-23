23 Nisan’da Google doodle oldu! Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel doodle nedir, nasıl oluşur?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Google anasayfasında yerini aldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği bayram arama motoru tasarımıyla da süslendi. Önemli günleri belirtmek, kullanıcıları bilgilendirmek amaçlı yapılan çalışma bu kez Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adı altında düzenleniyor. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında tüm detaylar