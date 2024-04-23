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23 Nisan'da Google doodle oldu! Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel doodle nedir, nasıl oluşur?
Giriş Tarihi: 23.04.2024 06:17
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
06:17
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Google Doodle oldu. Popüler arama motoru Google belirli gün ve haftaları arama ana sayfasında doodle olarak yer veriyor. Bu kez kullanıcılara sunduğu tasarımla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, 23 Nisan 2024 Google doodle nedir? 23 Nisan Google Doodle görüntüsü nedir? İşte, detaylar