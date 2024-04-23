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Haberler Yaşam 23 Nisan'da Google doodle oldu! Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel doodle nedir, nasıl oluşur?
Giriş Tarihi: 23.04.2024 06:17 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 06:17

23 Nisan'da Google doodle oldu! Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel doodle nedir, nasıl oluşur?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Google Doodle oldu. Popüler arama motoru Google belirli gün ve haftaları arama ana sayfasında doodle olarak yer veriyor. Bu kez kullanıcılara sunduğu tasarımla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, 23 Nisan 2024 Google doodle nedir? 23 Nisan Google Doodle görüntüsü nedir? İşte, detaylar

23 Nisan’da Google doodle oldu! Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel doodle nedir, nasıl oluşur?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Google anasayfasında yerini aldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği bayram arama motoru tasarımıyla da süslendi. Önemli günleri belirtmek, kullanıcıları bilgilendirmek amaçlı yapılan çalışma bu kez Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adı altında düzenleniyor. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında tüm detaylar

23 Nisan’da Google doodle oldu! Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel doodle nedir, nasıl oluşur?

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı doodle ve tüm detaylar şöyle;

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23 Nisan’da Google doodle oldu! Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel doodle nedir, nasıl oluşur?

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıldönümü olan 23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan ulusal bayram.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramıdır. Türkiye'de 1921''den itibaren "23 Nisan Milli Bayramı adıyla kutlanmaya başlandı.

23 Nisan’da Google doodle oldu! Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel doodle nedir, nasıl oluşur?

GOOGLE DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlanmıştır. İlk animasyonlu Doodle 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır ve ilk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.

23 Nisan’da Google doodle oldu! Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel doodle nedir, nasıl oluşur?

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramıdır. Türkiye'de 1921'" den itibaren "23 Nisan Milli Bayramı adıyla kutlanmaya başlandı. Kanunî adı "Çocuk Bayramı" olmasa da çocuklara neşeli bir gün geçirtme ve Himaye-i Etfal Cemiyeti'ne gelir yaratma amacıyla 1927'den itibaren çocuk bayramı olarak kutlandı. Bayramın adı 1935'te Hakimiyet-i Milliye Bayramı, 1981 yılında "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" oldu.

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