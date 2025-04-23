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23 Nisan'da kuyumcular açık mı, kapalı mı? 23 Nisan'da kuyumcuların çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 23.04.2025 08:46
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
08:46
23 Nisan'da kuyumcular açık mı, kapalı mı? 23 Nisan'da kuyumcuların çalışma saatleri
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle alışveriş yapmayı planlayan vatandaşlar, kuyumcuların açık olup olmadığını araştırıyor. Altın alım satımı, takı alışverişi ya da bozdurma işlemi yapmak isteyenler, kuyumcuların 23 Nisan'daki çalışma düzenini merak ediyor. Peki, 23 Nisan'da kuyumcular açık mı, kapalı mı? İşte, detaylar...