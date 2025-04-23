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Haberler Yaşam 23 Nisan'da kuyumcular açık mı, kapalı mı? 23 Nisan'da kuyumcuların çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 23.04.2025 08:46 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 08:46

23 Nisan'da kuyumcular açık mı, kapalı mı? 23 Nisan'da kuyumcuların çalışma saatleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle alışveriş yapmayı planlayan vatandaşlar, kuyumcuların açık olup olmadığını araştırıyor. Altın alım satımı, takı alışverişi ya da bozdurma işlemi yapmak isteyenler, kuyumcuların 23 Nisan'daki çalışma düzenini merak ediyor. Peki, 23 Nisan'da kuyumcular açık mı, kapalı mı? İşte, detaylar...

23 Nisan’da kuyumcular açık mı, kapalı mı? 23 Nisan’da kuyumcuların çalışma saatleri

Resmi tatil kapsamında değerlendirilen 23 Nisan'da birçok iş yerinin kapalı olup olmayacağı araştırılıyor. Özellikle altın piyasasını takip edenler ve fiziki işlem yapmak isteyenler, kuyumcuların 23 Nisan Çarşamba günü açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, 23 Nisan'da kuyumcular açık mı, mesai saatleri nasıl olacak?

23 Nisan’da kuyumcular açık mı, kapalı mı? 23 Nisan’da kuyumcuların çalışma saatleri

23 NİSAN'DA KUYUMCULAR AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kuyumcuların açık olup olmadığı merak ediliyor. Kuyumcuların çalışma durumu, işletme sahiplerinin kararlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Genel olarak, bayram dönemlerinde birçok kuyumcu kapalı olmayı tercih ederken, özellikle alışveriş merkezlerinde bulunan veya turistik bölgelerdeki bazı kuyumcular hizmet vermeye devam edebilir.

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23 Nisan’da kuyumcular açık mı, kapalı mı? 23 Nisan’da kuyumcuların çalışma saatleri

KUYUMCULARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Kuyumcuların çalışma saatleri bulundukları semt ve ilçelere göre farklılık gösteriyor.

Özellikle AVM içerisindeki kuyumcular, AVM çalışma saatleri olan 09.00- 22.00 arası açık oluyor.

23 Nisan’da kuyumcular açık mı, kapalı mı? 23 Nisan’da kuyumcuların çalışma saatleri
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23 Nisan’da kuyumcular açık mı, kapalı mı? 23 Nisan’da kuyumcuların çalışma saatleri