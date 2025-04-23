23 Nisan’da kuyumcular açık mı, kapalı mı? 23 Nisan’da kuyumcuların çalışma saatleri

23 NİSAN'DA KUYUMCULAR AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kuyumcuların açık olup olmadığı merak ediliyor. Kuyumcuların çalışma durumu, işletme sahiplerinin kararlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Genel olarak, bayram dönemlerinde birçok kuyumcu kapalı olmayı tercih ederken, özellikle alışveriş merkezlerinde bulunan veya turistik bölgelerdeki bazı kuyumcular hizmet vermeye devam edebilir.