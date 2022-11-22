24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN MESAJLARI - En Güzel, Anlamlı, Resimli Öğretmenler Günü mesajı ve kutlama sözleri

Bana soru sormak, merak etmek ve düşünmek için ilham veren canım öğretmenim, benim için yaptığınız her şey için teşekkürler... Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Bana neyin yanlış neyin doğru olduğunu ayırt etmem için rehberlik eden, bana nasıl yazılacağını ve okunacağını öğreten, bir uçurtma olarak hayal kurmamı ve uçmamı sağlayan; arkadaşım, akıl hocam, ilham kaynağım ve ışığım… Her şey için teşekkürler. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!