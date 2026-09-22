25. DÖNEM PMYO SONUÇLARI 2026 | PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

25. dönem PMYO giriş sınavında mülakat sürecini tamamlayan adaylar için sonuç tarihi henüz duyurulmadı. Polis Akademisi tarafından yapılacak açıklamayla birlikte asil ve yedek aday listeleri de belli olacak.