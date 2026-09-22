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25. DÖNEM PMYO SONUÇLARI 2026 | PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 22.09.2026 10:59
25. DÖNEM PMYO SONUÇLARI 2026 | PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?
25. dönem PMYO alım sürecinde değerlendirme aşamasının sona yaklaşmasıyla asil ve yedek aday listesinin duyurulacağı tarih yeniden gündeme geldi. PMYO mülakat sonuçları için bekleyiş sürerken, sonuç ekranının ne zaman açılacağı ve adayların bilgilerini hangi sistemden öğrenebileceği de araştırılmaya başlandı.