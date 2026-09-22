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Haberler Galeri Yaşam 25. DÖNEM PMYO SONUÇLARI 2026 | PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 22.09.2026 10:59

25. DÖNEM PMYO SONUÇLARI 2026 | PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

25. dönem PMYO alım sürecinde değerlendirme aşamasının sona yaklaşmasıyla asil ve yedek aday listesinin duyurulacağı tarih yeniden gündeme geldi. PMYO mülakat sonuçları için bekleyiş sürerken, sonuç ekranının ne zaman açılacağı ve adayların bilgilerini hangi sistemden öğrenebileceği de araştırılmaya başlandı.

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25. DÖNEM PMYO SONUÇLARI 2026 | PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

25. dönem PMYO kapsamında bu yıl toplam 3 bin 250 öğrenci Polis Meslek Yüksekokullarına alınacak. Ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik ve mülakat aşamalarını geride bırakan adaylar için şimdi başarı sıralamasının oluşturulacağı sonuç süreci bekleniyor.

25. DÖNEM PMYO SONUÇLARI 2026 | PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

25. dönem PMYO giriş sınavında mülakat sürecini tamamlayan adaylar için sonuç tarihi henüz duyurulmadı. Polis Akademisi tarafından yapılacak açıklamayla birlikte asil ve yedek aday listeleri de belli olacak.

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25. DÖNEM PMYO SONUÇLARI 2026 | PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Sonuçlar açıklandığında adaylar bilgilerine Polis Akademisi'nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.pa.edu.tr) üzerinden ulaşabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve e-Devlet bilgileriyle giriş yapılarak adayın sonuç durumuna erişim sağlanabilecek.

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25. DÖNEM PMYO SONUÇLARI 2026 | PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

PMYO BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANIR?

Asil ve yedek sıralaması yalnızca mülakat sonucuna göre oluşturulmuyor. PMYO giriş puanının hesaplanmasında adayın TYT puanı ile fiziki yeterlilik ve mülakat sonuçları birlikte değerlendiriliyor.

Başarı puanı şu oranlarla hesaplanıyor:

  • Fiziki yeterlilik sınavı: yüzde 25
  • Mülakat sınavı: yüzde 50
  • 2026 YKS TYT puanı: yüzde 25

Bu üç puanın toplamıyla PMYO giriş puanı oluşturuluyor.

25. DÖNEM PMYO SONUÇLARI 2026 | PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

25. DÖNEM PMYO KAÇ ÖĞRENCİ ALACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokullarına toplam 3 bin 250 öğrenci alınacak. Kontenjan dağılımı ise şöyle:

  • Erkek aday: 2 bin 560
  • Kadın aday: 630
  • Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları: 60

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