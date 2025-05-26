25 Mayıs 2025 Pazar reyting sonuçları: AB ve Total gruplarında en çok izlenen yapım hangisi oldu?

25 Mayıs reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. haftanın son gününde ekranlarda hem dizi hem de sinema rekabeti yaşandı. TRT 1 ekranlarında Teşkilat yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, diğer kanallarda ise dikkat çeken film yayınları ekranlara geldi. Günün en çok izlenen yapımı ve AB ile Total gruplarındaki reyting birincisi merak konusu oldu. İşte 25 Mayıs 2025 reyting sıralamasına dair detaylar…