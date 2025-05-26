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Haberler Yaşam 25 Mayıs 2025 Pazar reyting sonuçları: AB ve Total gruplarında en çok izlenen yapım hangisi oldu?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 06:26 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 07:05

25 Mayıs 2025 Pazar reyting sonuçları: AB ve Total gruplarında en çok izlenen yapım hangisi oldu?

25 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan yapımların reyting sonuçları belli oluyor. TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat yeni bölümüyle ekrana gelirken, ATV'de Teo Liseler Arası Bilgi Yarışması ardından da Kim Milyoner Olmak İster? izleyiciyle buluştu. Peki, AB ve Total gruplarında en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte 25 Mayıs reyting sonuçları sıralaması…

25 Mayıs 2025 Pazar reyting sonuçları: AB ve Total gruplarında en çok izlenen yapım hangisi oldu?

25 Mayıs reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. haftanın son gününde ekranlarda hem dizi hem de sinema rekabeti yaşandı. TRT 1 ekranlarında Teşkilat yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, diğer kanallarda ise dikkat çeken film yayınları ekranlara geldi. Günün en çok izlenen yapımı ve AB ile Total gruplarındaki reyting birincisi merak konusu oldu. İşte 25 Mayıs 2025 reyting sıralamasına dair detaylar…

25 Mayıs 2025 Pazar reyting sonuçları: AB ve Total gruplarında en çok izlenen yapım hangisi oldu?

25 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

25 Mayıs 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda habere eklenecektir.

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25 Mayıs 2025 Pazar reyting sonuçları: AB ve Total gruplarında en çok izlenen yapım hangisi oldu?

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

25 Mayıs 2025 Pazar reyting sonuçları: AB ve Total gruplarında en çok izlenen yapım hangisi oldu?

AB REYTİNG SIRALAMASI

25 Mayıs 2025 Pazar reyting sonuçları: AB ve Total gruplarında en çok izlenen yapım hangisi oldu?