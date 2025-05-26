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25 Mayıs 2025 Pazar reyting sonuçları: AB ve Total gruplarında en çok izlenen yapım hangisi oldu?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 06:26
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
07:05
25 Mayıs 2025 Pazar reyting sonuçları: AB ve Total gruplarında en çok izlenen yapım hangisi oldu?
25 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan yapımların reyting sonuçları belli oluyor. TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat yeni bölümüyle ekrana gelirken, ATV'de Teo Liseler Arası Bilgi Yarışması ardından da Kim Milyoner Olmak İster? izleyiciyle buluştu. Peki, AB ve Total gruplarında en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte 25 Mayıs reyting sonuçları sıralaması…