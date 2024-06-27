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Haberler Yaşam 25 milyonluk lüks aracın hava yastığı açılmadı! Kaza sonrası isyan etti: ‘Maserati’yi sattıktan sonra TOGG alacağım’
Giriş Tarihi: 27.06.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 07:57

25 milyonluk lüks aracın hava yastığı açılmadı! Kaza sonrası isyan etti: ‘Maserati’yi sattıktan sonra TOGG alacağım’

İstanbul Beşiktaş'ta 28 Nisan'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı ve 7 aracın karıştığı zincirleme kazada; Emine Serra Doğru'nun (22) sahibi olduğu 25 milyon lira değerindeki lüks Masereti marka araç, büyük darbe almasına rağmen hava yastığı (airbag) açmadı.

Ceyhan TORLAK
25 milyonluk lüks aracın hava yastığı açılmadı! Kaza sonrası isyan etti: ‘Maserati’yi sattıktan sonra TOGG alacağım’

Avukatı aracılığıyla Masereti firmasının Türkiye temsilciliğine başvuran Doğru, hava yastıklarının açılabilmesi için çok daha şiddetli bir darbe gerektiğini belirterek zararının karşılanmayacağını yanıtını aldı.

25 milyonluk lüks aracın hava yastığı açılmadı! Kaza sonrası isyan etti: ‘Maserati’yi sattıktan sonra TOGG alacağım’

Maserati'nin yanı sıra Ferrari'nin de Türkiye distribütörü olan Fermas adlı firmaya dava açan Doğru, mahkemeden aracın hava yastıklarının açılmadığının, araca etki eden darbenin hava yastıklarının açılmasında yeterli olup olmadığının ve aracın hasar, masraf ve değer kaybının tespitini talep etti.

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25 milyonluk lüks aracın hava yastığı açılmadı! Kaza sonrası isyan etti: ‘Maserati’yi sattıktan sonra TOGG alacağım’

BİLİRKİŞİ 'ARAÇ AYIPLI' DEDİ

Mahkeme tarafından atanan bilirkişi tarafından hazırlanan raporda; "Aracın hasar onarım bedeli 450 bin 450 lira. Hasarlı aracın tamirinin yapılmasından sonra ikinci el piyasa rayiç bedelinde 180 bin lira değer kaybı oldu.

25 milyonluk lüks aracın hava yastığı açılmadı! Kaza sonrası isyan etti: ‘Maserati’yi sattıktan sonra TOGG alacağım’

Araçtan mahrum kalma bedeli 150 bin lira. Hava yastıklarının açılmamasının 6502 sayılı yasanın 8. maddesine göre 'gizli ayıplı' niteliğinde yer alıyor. Serra Doğru'nun kaza sonrası toplam zararı 780 bin 450 lira" denildi.

25 milyonluk lüks aracın hava yastığı açılmadı! Kaza sonrası isyan etti: ‘Maserati’yi sattıktan sonra TOGG alacağım’

25 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Konu ile ilgili SABAH'a konuşan avukat Emre Sıraç Pamuk, 20-25 milyon değerindeki aracın, 'en ileri teknoloji' denilerek pazarlandığını belirterek; "Aracın, kaza esnasında airbag açmaması kabul edilebilir bir durum değil.

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