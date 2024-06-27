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25 milyonluk lüks aracın hava yastığı açılmadı! Kaza sonrası isyan etti: ‘Maserati’yi sattıktan sonra TOGG alacağım’
Giriş Tarihi: 27.06.2024 07:56
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
07:57
25 milyonluk lüks aracın hava yastığı açılmadı! Kaza sonrası isyan etti: ‘Maserati’yi sattıktan sonra TOGG alacağım’
İstanbul Beşiktaş'ta 28 Nisan'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı ve 7 aracın karıştığı zincirleme kazada; Emine Serra Doğru'nun (22) sahibi olduğu 25 milyon lira değerindeki lüks Masereti marka araç, büyük darbe almasına rağmen hava yastığı (airbag) açmadı.