25 milyonluk lüks aracın hava yastığı açılmadı! Kaza sonrası isyan etti: ‘Maserati’yi sattıktan sonra TOGG alacağım’

Maserati'nin yanı sıra Ferrari'nin de Türkiye distribütörü olan Fermas adlı firmaya dava açan Doğru, mahkemeden aracın hava yastıklarının açılmadığının, araca etki eden darbenin hava yastıklarının açılmasında yeterli olup olmadığının ve aracın hasar, masraf ve değer kaybının tespitini talep etti.



