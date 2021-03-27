27 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı! Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Salgınla mücadele topyekûn devam ederken, Sağlık Bakanlığı her akşam koronavirüs tablosu ile günlük son durumu açıklıyor. Milyonlarca vatandaş ise, akşam saatlerine doğru 27 Mart Türkiye koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu sorusunun yanıtını araştırıyor. Dün açıklanan verilere göre, vaka sayısı 26 bin 081 olmuştu. Peki, 27 Mart korona vaka sayısı açıklandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu son durum…