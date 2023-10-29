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Giriş Tarihi: 29.10.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 12:30

29 EKİM BAĞDAT CADDESİ YÜRÜYÜŞÜ saat kaçta başlayacak? 29 Ekim 2023 Bağdat Caddesi Cumhuriyet’in 100. Yılına özel yürüyüşü…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirilecek olan yürüyüşün saat kaçta ve nerede başlayacağı araştırılıyor. Peki, 29 Ekim Bağdat Caddesi yürüyüşü saat kaçta, nerede başlayacak? İşte 29 Ekim 2023 Bağdat Caddesi Cumhuriyet'in 100. Yılına özel yürüyüş ve kutlamaları ile ilgili detaylar...

29 EKİM BAĞDAT CADDESİ YÜRÜYÜŞÜ saat kaçta başlayacak? 29 Ekim 2023 Bağdat Caddesi Cumhuriyet’in 100. Yılına özel yürüyüşü…

29 Ekim Bağdat Caddesi yürüyüşü hakkında ayrıntılar merak konusu oldu. 29 Ekim 2023 Bağdat Caddesi Cumhuriyet'in 100. Yılına özel yürüyüşüne ve kutlamalarına katılmak isteyen kişiler 29 Ekim Bağdat Caddesi yürüyüşü saat kaçta? 29 Ekim Bağdat Caddesi yürüyüşü nerede başlayacak? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte detaylar...

29 EKİM BAĞDAT CADDESİ YÜRÜYÜŞÜ saat kaçta başlayacak? 29 Ekim 2023 Bağdat Caddesi Cumhuriyet’in 100. Yılına özel yürüyüşü…

29 EKİM BAĞDAT CADDESİ YÜRÜYÜŞÜ SAAT KAÇTA?

29 Ekim Bağdat Caddesi yürüyüşü saat 19.23'te başlayacak.

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29 EKİM BAĞDAT CADDESİ YÜRÜYÜŞÜ saat kaçta başlayacak? 29 Ekim 2023 Bağdat Caddesi Cumhuriyet’in 100. Yılına özel yürüyüşü…

29 EKİM BAĞDAT CADDESİ YÜRÜYÜŞÜ NEREDE BAŞLAYACAK?

29 Ekim Bağdat Caddesi yürüyüşü Bağdat Caddesi, Suadiye Işıklar'da başlayacak ve İskele Sokak'ta

bitecek.

Kadıköy'de 100. yıl coşkusu, Zülfü Livaneli'nin Caddebostan Sahili'nde vereceği dev konserle devam edecek.

29 EKİM BAĞDAT CADDESİ YÜRÜYÜŞÜ saat kaçta başlayacak? 29 Ekim 2023 Bağdat Caddesi Cumhuriyet’in 100. Yılına özel yürüyüşü…

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü, Kadıköy'de coşkuyla kutlanacak. Bağdat Caddesi'nde düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşleri ile her yıl 29 Ekim kutlamalarının merkezi haline gelen Kadıköy, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde daha coşkulu kutlamalara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kadıköy Belediyesi tarafından günler öncesinden başlayan Cumhuriyet etkinlikleri, 29 Ekim'de gerçekleştirilecek iki büyük kutlama programıyla 100. yıl coşkusunu doruğa çıkaracak.

29 EKİM BAĞDAT CADDESİ YÜRÜYÜŞÜ saat kaçta başlayacak? 29 Ekim 2023 Bağdat Caddesi Cumhuriyet’in 100. Yılına özel yürüyüşü…

BAĞDAT CADDESİ YÜRÜYÜŞ PROGRAMININ DETAYLARI

Kadıköy Belediyesi tarafından binlerce Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşalenin dağıtılacağı yürüyüş, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın İskele Sokak'ta yapacağı kutlama konuşmasının ardından son bulacak.

Yürüyüşün ardından Caddebostan Sahili'nde Zülfü Livaneli konser verecek.

Usta sanatçı Zülfü Livaneli'ye Eskişehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

Konser canlı olarak sosyal medya platformlarından da yayınlanacak.

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