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Giriş Tarihi: 29.10.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 12:30

29 EKİM BAĞDAT CADDESİ YÜRÜYÜŞÜ saat kaçta başlayacak? 29 Ekim 2023 Bağdat Caddesi Cumhuriyet’in 100. Yılına özel yürüyüşü…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirilecek olan yürüyüşün saat kaçta ve nerede başlayacağı araştırılıyor. Peki, 29 Ekim Bağdat Caddesi yürüyüşü saat kaçta, nerede başlayacak? İşte 29 Ekim 2023 Bağdat Caddesi Cumhuriyet'in 100. Yılına özel yürüyüş ve kutlamaları ile ilgili detaylar...