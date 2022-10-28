Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri 2022: Kısa ve uzun, resimli, anlamlı, özel ve Türk Bayraklı 29 Ekim mesajları seçenekleri
Giriş Tarihi: 28.10.2022 20:09 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 20:09

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri 2022: Kısa ve uzun, resimli, anlamlı, özel ve Türk Bayraklı 29 Ekim mesajları seçenekleri

29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesinden bu yana 99 yıl geçti. Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl 99'uncu yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Günün anlam ve önemine özel "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri 2022" paylaşımları da şimdiden başladı. WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya araçları üzerinden sizler de "Kısa ve uzun, resimli, anlamlı, özel ve Türk Bayraklı 29 Ekim mesajları" paylaşımları yapabilirsiniz. İşte en güzel ve resimli 29 Ekim mesajları ile Cumhuriyet Bayramı'na özel sözler!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri 2022: Kısa ve uzun, resimli, anlamlı, özel ve Türk Bayraklı 29 Ekim mesajları seçenekleri

29 Ekim mesajları ve sözleri hakkında araştırmalar başladı. Cumhuriyet Bayramı'nın bu sene 99'uncu yıl dönümü tüm yurtta kutlanacak. Günün anlam ve önemine özel yurt genelinde coşkulu törenler düzenlenecek; saygı, sevgi ve minnetle anılacak. Resmi tatiller takvimi arasında yer alan bu tarih 1925 yılında çıkarılan yasa ile her yıl ulusal bayramlarımız arasında yerini alıyor. Bu başlık altından; Kısa ve uzun, resimli, anlamlı, özel ve Türk Bayraklı 29 Ekim mesajları seçeneklerine ulaşabilirsiniz. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri 2022.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri 2022: Kısa ve uzun, resimli, anlamlı, özel ve Türk Bayraklı 29 Ekim mesajları seçenekleri

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz.

Benim nâçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri 2022: Kısa ve uzun, resimli, anlamlı, özel ve Türk Bayraklı 29 Ekim mesajları seçenekleri

Yirmi dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.

Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri 2022: Kısa ve uzun, resimli, anlamlı, özel ve Türk Bayraklı 29 Ekim mesajları seçenekleri

Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağı uğruna fedakârlıkla mücadele eden gazilerimizi minnetle yâd ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 99.yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri 2022: Kısa ve uzun, resimli, anlamlı, özel ve Türk Bayraklı 29 Ekim mesajları seçenekleri

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 99.kuruluş yıl dönümünde, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanları rahmetle anıyorum. Milli mücadelede, ayrıca yakın veya uzak tarihimizde vatan ve millet için can vermiş aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

SON DAKİKA