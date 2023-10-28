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Haberler Yaşam 29 Ekim kargo açık mı 2023, tatil mi? Cumhuriyet Bayramı’nda 29 Ekim kargolar çalışıyor mu? İşte kurye çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 28.10.2023 14:14 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 14:14

29 Ekim kargo açık mı 2023, tatil mi? Cumhuriyet Bayramı’nda 29 Ekim kargolar çalışıyor mu? İşte kurye çalışma saatleri

29 Ekim kargolar açık mı, çalışıyor mu sorusu yanıt arıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene Pazartesi gününe denk geliyor. Kargo bekleyen binlerce vatandaş bu tarihin resmi tatile ve hafta sonuna denk gelmesinden ötürü 29 Ekim kargo çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Bu nedenle; "29 Ekim kargolar açık mı kapalı mı, kuryeler çalışıyor mu?" sorularını gündeme getirdi. PTT kamu kuruluşuyken; MNG, Yurtiçi, Aras ve diğerleri özel kuruluştur ve kuryelerin çalışma saatleri farklılık göstermektedir. Peki, 29 Ekim kargolar çalışıyor mu, tatil mi?

29 Ekim kargo açık mı 2023, tatil mi? Cumhuriyet Bayramı’nda 29 Ekim kargolar çalışıyor mu? İşte kurye çalışma saatleri

29 Ekim kargo açık mı, çalışıyor mu, saat kaça kadar çalışıyor sorusu gündemdeki yerini aldı. 29 Ekim 2023 Pazar günü Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı 81 ilimizde coşkuyla kutlanacak.

29 Ekim kargo açık mı 2023, tatil mi? Cumhuriyet Bayramı’nda 29 Ekim kargolar çalışıyor mu? İşte kurye çalışma saatleri

28 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI?

28 Ekim Cuma günü kargolar öğle saatlerine kadar dağıtımda olacak. Ancak daha güncel ve doğru bilgi için kargo şirketlerinin müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz...

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29 Ekim kargo açık mı 2023, tatil mi? Cumhuriyet Bayramı’nda 29 Ekim kargolar çalışıyor mu? İşte kurye çalışma saatleri

29 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ KARGOLAR TATİL Mİ?

Bu yıl hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili hem de bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle birçok şirket ve kurum hizmet veremeyecek.

29 Ekim kargo açık mı 2023, tatil mi? Cumhuriyet Bayramı’nda 29 Ekim kargolar çalışıyor mu? İşte kurye çalışma saatleri

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

29 Ekim kargo açık mı 2023, tatil mi? Cumhuriyet Bayramı’nda 29 Ekim kargolar çalışıyor mu? İşte kurye çalışma saatleri

28 EKİM ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ?

28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.

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