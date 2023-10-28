29 Ekim kargo açık mı 2023, tatil mi? Cumhuriyet Bayramı’nda 29 Ekim kargolar çalışıyor mu? İşte kurye çalışma saatleri

29 Ekim kargolar açık mı, çalışıyor mu sorusu yanıt arıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene Pazartesi gününe denk geliyor. Kargo bekleyen binlerce vatandaş bu tarihin resmi tatile ve hafta sonuna denk gelmesinden ötürü 29 Ekim kargo çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Bu nedenle; "29 Ekim kargolar açık mı kapalı mı, kuryeler çalışıyor mu?" sorularını gündeme getirdi. PTT kamu kuruluşuyken; MNG, Yurtiçi, Aras ve diğerleri özel kuruluştur ve kuryelerin çalışma saatleri farklılık göstermektedir. Peki, 29 Ekim kargolar çalışıyor mu, tatil mi?