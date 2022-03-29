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Haberler Yaşam 29 Mart 2022 Bugün Vaka Sayıları - günlük koronavirüs tablosu nasıl? Korona tablosu ile vaka ve vefat sayıları kaç? Bakan Fahrettin Koca açıkladı mı?
Giriş Tarihi: 29.03.2022 19:05 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 19:05

29 Mart 2022 Bugün Vaka Sayıları - günlük koronavirüs tablosu nasıl? Korona tablosu ile vaka ve vefat sayıları kaç? Bakan Fahrettin Koca açıkladı mı?

Tam iki yıldır devam eden koronavirüs salgını, pandemi tedbirleri kapsamında devam ediyor. Giderek normale dönen sosyal yaşamın yanı sıra sağlık alanında hala mücadele sürüyor. Korona kaynaklı vefatlar ve vaka sayıları her gün Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılıyor. Koronavirüs son dakika bilgilerini alan vatandaşlardan maske – mesafe – hijyen üçlüsüne dikkat etmeleri bekleniyor. Şeffaf bir şekilde ilerletilen süreçte günlük vaka tablosu hem Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden hem de Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaşılıyor. Covid-19 test sonuçlarına göre belirlenen veriler ışığında 29 Mart korona tablosu, vaka sayıları, vefat ve iyileşen hasta sayıları da gündemde. İşte tüm merak edilenler…

29 Mart 2022 Bugün Vaka Sayıları - günlük koronavirüs tablosu nasıl? Korona tablosu ile vaka ve vefat sayıları kaç? Bakan Fahrettin Koca açıkladı mı?

Sağlık Bakanlığı takibinde paylaşılan koronavirüs tablosu ile test sayısı, vaka sayısı, iyileşen ve vefat sayısı belli oluyor. Yeni varyantlarla birlikte her gün vaka ve vefat sayılarında inişli çıkışlı bir grafik yaşayan Covid-19 Türkiye'de yakından takip ediliyor. Pandemi önlemleri esnetilse de gün aşırı olarak vaka sayısı takip ediliyor. Bugün de "29 mart vaka sayıları ve koronavirüs tablosu" konusunda sorular yanıt arıyor. Peki, 29 Mart Koronavirüs tablosu nasıl? İşte son dakika vaka sayıları…

29 Mart 2022 Bugün Vaka Sayıları - günlük koronavirüs tablosu nasıl? Korona tablosu ile vaka ve vefat sayıları kaç? Bakan Fahrettin Koca açıkladı mı?

29 MART KORONAVİRÜS TABLOSU İLE VEFAT VE VAKA SAYILARI

29 Mart vaka sayısı henüz paylaşılmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak. Bundan önceki günlerde vakalar şöyle seyretti:

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29 Mart 2022 Bugün Vaka Sayıları - günlük koronavirüs tablosu nasıl? Korona tablosu ile vaka ve vefat sayıları kaç? Bakan Fahrettin Koca açıkladı mı?

28 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Test Sayısı: 272.435

Vaka Sayısı: 14.364

İyileşen Sayısı: 18.526

Vefat Sayısı: 61

29 Mart 2022 Bugün Vaka Sayıları - günlük koronavirüs tablosu nasıl? Korona tablosu ile vaka ve vefat sayıları kaç? Bakan Fahrettin Koca açıkladı mı?

27 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

VAKA SAYISI: 11 BİN 194

TEST SAYISI: 251 BİN 242

VEFAT SAYISI: 64

29 Mart 2022 Bugün Vaka Sayıları - günlük koronavirüs tablosu nasıl? Korona tablosu ile vaka ve vefat sayıları kaç? Bakan Fahrettin Koca açıkladı mı?

26 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

VAKA SAYISI: 13 bin 849

VEFAT SAYISI: 70

İYİLEŞEN SAYISI: 17 bin 673

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