Haberler Yaşam 29 Mart 2022 Bugün Vaka Sayıları - günlük koronavirüs tablosu nasıl? Korona tablosu ile vaka ve vefat sayıları kaç? Bakan Fahrettin Koca açıkladı mı?

Giriş Tarihi: 29.03.2022 19:05 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 19:05

29 Mart 2022 Bugün Vaka Sayıları - günlük koronavirüs tablosu nasıl? Korona tablosu ile vaka ve vefat sayıları kaç? Bakan Fahrettin Koca açıkladı mı?

Tam iki yıldır devam eden koronavirüs salgını, pandemi tedbirleri kapsamında devam ediyor. Giderek normale dönen sosyal yaşamın yanı sıra sağlık alanında hala mücadele sürüyor. Korona kaynaklı vefatlar ve vaka sayıları her gün Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılıyor. Koronavirüs son dakika bilgilerini alan vatandaşlardan maske – mesafe – hijyen üçlüsüne dikkat etmeleri bekleniyor. Şeffaf bir şekilde ilerletilen süreçte günlük vaka tablosu hem Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden hem de Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaşılıyor. Covid-19 test sonuçlarına göre belirlenen veriler ışığında 29 Mart korona tablosu, vaka sayıları, vefat ve iyileşen hasta sayıları da gündemde. İşte tüm merak edilenler…