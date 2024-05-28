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29 Mayıs 2024 toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray bedava mı? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi otobüs, metro, metrobüs
Giriş Tarihi: 28.05.2024 08:32
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
08:35
29 Mayıs 2024 toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray bedava mı? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi otobüs, metro, metrobüs
Bu yıl İstanbul'un Fethi'nin 571. yılı kutlanıyor. 29 Mayıs 1453 tarihinde çağ açıp kapatan İstanbul'un Fethi gerçekleşti. Bu özel günde toplu taşımanın durumu merak ediliyor. Vatandaşlar "29 Mayıs 2024 toplu taşıma ücretsiz mi olacak?" araştırmaları başladı. Her yıl ülke genelinde 29 Mayıs İstanbul'un fethi coşkuyla kutlanıyor. Bu kutlamalar kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmekte ve fethin önemi vurgulanmaktadır. Peki, 29 Mayıs Çarşamba toplu taşıma bedava mı? 29 Mayıs otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?