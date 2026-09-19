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Giriş Tarihi: 19.09.2026 11:26 Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 11:27

3 bin yıllık gizem çözülüyor! Firavun Tutankhamun’un mezarında gizli geçit keşfedildi: Bakın nereye çıkıyor

Tutankhamun'un mezarında bir asırdır kimsenin ulaşamadığı gizli odalar bulunabileceğine ilişkin yeni kanıtlar ortaya çıktı. Araştırmacılar, ünlü firavunun mezarının kuzeyinde beş ya da altı oda barındıran ikinci bir mezar kompleksi olabileceğini düşünüyor. Duvarların ardındaki kişinin ise Antik Mısır'ın en gizemli kraliçesi Nefertiti olabileceği iddia ediliyor.

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3 bin yıllık gizem çözülüyor! Firavun Tutankhamun’un mezarında gizli geçit keşfedildi: Bakın nereye çıkıyor

1922 yılında Howard Carter tarafından keşfedilen ve KV62 olarak adlandırılan Tutankhamun'un mezarı, bir firavun için beklenmedik derecede küçük olması nedeniyle uzun süredir tartışılıyor.

3 bin yıllık gizem çözülüyor! Firavun Tutankhamun’un mezarında gizli geçit keşfedildi: Bakın nereye çıkıyor

İngiliz Mısır bilimci Nicholas Reeves, 2015 yılında mezarın aslında Nefertiti için hazırlandığını, Tutankhamun'un beklenmedik ölümü üzerine dış bölümünün genç firavuna ayrıldığını öne sürmüştü.

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3 bin yıllık gizem çözülüyor! Firavun Tutankhamun’un mezarında gizli geçit keşfedildi: Bakın nereye çıkıyor

MEZARIN KUZEYİNDE BEŞ VEYA ALTI GİZLİ ODA OLABİLİR

Araştırmacılar, Reeves'in iddiasının ardından gerçekleştirilen yedi büyük saha çalışmasının sonuçlarını yeniden değerlendirdi. Çalışmalarda yer radarı, termal görüntüleme, elektriksel özdirenç tomografisi, mikrogravimetri ve jeolojik haritalama gibi farklı yöntemler kullanıldı.

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3 bin yıllık gizem çözülüyor! Firavun Tutankhamun’un mezarında gizli geçit keşfedildi: Bakın nereye çıkıyor

Amarna Kraliyet Mezarları Projesi kapsamında yayımlanan araştırmaya göre, KV62'nin kuzeyinde yaklaşık 25-30 metre boyunca uzanan bir mezar kompleksinin bulunma ihtimali yüksek. Bilim insanları bu alanda birbirine ve Tutankhamun'un mezarına bağlı olabilecek beş ya da altı boşluk tespit edildiğini belirtiyor. Olası geçitlerin Antik Çağ'da bilinçli olarak molozla doldurulmuş olabileceği düşünülüyor.

3 bin yıllık gizem çözülüyor! Firavun Tutankhamun’un mezarında gizli geçit keşfedildi: Bakın nereye çıkıyor

MEZARIN MİMARİSİ BİR KRALİÇEYİ İŞARET EDİYOR

Tutankhamun'un mezarındaki sıra dışı ayrıntılardan biri de yapının sola doğru ilerleyen planı. Araştırmacılar, 18. Hanedan döneminde firavun mezarlarının genellikle sağa, kraliçe mezarlarının ise sola yöneldiğine dikkat çekiyor.

3 bin yıllık gizem çözülüyor! Firavun Tutankhamun’un mezarında gizli geçit keşfedildi: Bakın nereye çıkıyor

Mezarın küçüklüğü, oda sayısının azlığı ve yalnızca defin odasının süslenmiş olması da yapının daha büyük bir kompleksin görünen bölümü olabileceği düşüncesini güçlendiriyor. Kuzey duvarındaki sıva ve resimlerde iki farklı çalışma evresine işaret eden izlerin bulunduğu da belirtiliyor.

3 bin yıllık gizem çözülüyor! Firavun Tutankhamun’un mezarında gizli geçit keşfedildi: Bakın nereye çıkıyor

GİZLİ MEZARDA NEFERTİTİ'NİN MUMYASININ BULUNDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Nefertiti, Tutankhamun'dan hemen önceki Amarna döneminin en etkili isimleri arasında yer alıyor. Bazı araştırmacılar onun Smenkhkare adıyla firavun olarak hüküm sürmüş olabileceğini savunuyor.

3 bin yıllık gizem çözülüyor! Firavun Tutankhamun’un mezarında gizli geçit keşfedildi: Bakın nereye çıkıyor

Nefertiti'nin mezarı ve mumyası ise bugüne kadar kesin olarak bulunamadı.

3 bin yıllık gizem çözülüyor! Firavun Tutankhamun’un mezarında gizli geçit keşfedildi: Bakın nereye çıkıyor

IFLScience'ın aktardığına göre, araştırma ekibi duvarların arkasını küçük bir kamerayla inceleyebilmek için izin bekliyor. Ancak gizli odaların ve Nefertiti bağlantısının henüz doğrulanmadığı özellikle vurgulanıyor.

3 bin yıllık gizem çözülüyor! Firavun Tutankhamun’un mezarında gizli geçit keşfedildi: Bakın nereye çıkıyor

İddia kanıtlanırsa keşif, 1922'de Tutankhamun'un mezarının açılmasından bu yana Krallar Vadisi'ndeki en önemli arkeolojik gelişmelerden biri olabilir.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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