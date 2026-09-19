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3 bin yıllık gizem çözülüyor! Firavun Tutankhamun’un mezarında gizli geçit keşfedildi: Bakın nereye çıkıyor
Giriş Tarihi: 19.09.2026 11:26
Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 11:27
3 bin yıllık gizem çözülüyor! Firavun Tutankhamun’un mezarında gizli geçit keşfedildi: Bakın nereye çıkıyor
Tutankhamun'un mezarında bir asırdır kimsenin ulaşamadığı gizli odalar bulunabileceğine ilişkin yeni kanıtlar ortaya çıktı. Araştırmacılar, ünlü firavunun mezarının kuzeyinde beş ya da altı oda barındıran ikinci bir mezar kompleksi olabileceğini düşünüyor. Duvarların ardındaki kişinin ise Antik Mısır'ın en gizemli kraliçesi Nefertiti olabileceği iddia ediliyor.