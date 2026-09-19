3 bin yıllık gizem çözülüyor! Firavun Tutankhamun’un mezarında gizli geçit keşfedildi: Bakın nereye çıkıyor

Amarna Kraliyet Mezarları Projesi kapsamında yayımlanan araştırmaya göre, KV62'nin kuzeyinde yaklaşık 25-30 metre boyunca uzanan bir mezar kompleksinin bulunma ihtimali yüksek. Bilim insanları bu alanda birbirine ve Tutankhamun'un mezarına bağlı olabilecek beş ya da altı boşluk tespit edildiğini belirtiyor. Olası geçitlerin Antik Çağ'da bilinçli olarak molozla doldurulmuş olabileceği düşünülüyor.