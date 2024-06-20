Haberler
Yaşam
3 çocuğundan 2'sinin babası kuzeni çıktı: Çaresiz adamın tek bir isteği var!
Giriş Tarihi: 20.06.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
16:37
3 çocuğundan 2'sinin babası kuzeni çıktı: Çaresiz adamın tek bir isteği var!
Konya'da yaşayan Hüseyin A. 17 yıllık eşi Ş.T.'den boşandı. Komşularının 'Çocuklarına DNA testi yaptır' sözü üzerine babalık davası açtı. DNA testi sonrası 3 çocuğunun ikisinin kuzeninden olduğunu öğrenince yıkıldı. "Eşim bana özel fotoğraflarımla kumpas kurdu" diyen adamın anlattıkları şok etkisi yarattı.