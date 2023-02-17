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Haberler Yaşam 3 kardeşin acı kaderi! 'Kutlu' ailesinden geriye bu fotoğraf kaldı: Hikayeleri yürekleri dağladı...
Giriş Tarihi: 17.02.2023 06:40 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 07:28

3 kardeşin acı kaderi! 'Kutlu' ailesinden geriye bu fotoğraf kaldı: Hikayeleri yürekleri dağladı...

Asrın felaketinde en ağır yıkımı yaşayan şehirlerin başında gelen Adıyaman, tarihindeki en acı dramlara tanıklık ediyor. Bankacı Hüseyin Zeynal Kutlu ile öğretmen eşi Niymet Kutlu ve çocukları doktor Meryem Büşra Kutlu(27), doktor Gültekin Kutlu (26) ve tıp öğrencisi Metin Kutlu (20) hayatını kaybetti. 50 vatandaşa mezar olan Bozbey Apartmanı'nda cansız bedenlerine ulaşılan aile fertleri, yan yana defnedildi. Dr. Meryem Büşra'nın çok sevdiği kedisi de başucuna gömüldü. Ailenin, 1999 Marmara Depremi'nden Bolu Seben'de görev yaptıkları dönemde sağ kurtuldukları ortaya çıktı.

SAFFET AZAK
CEVDET ÖZDEMİR
MUSTAFA BAKIRHAN
3 kardeşin acı kaderi! ’Kutlu’ ailesinden geriye bu fotoğraf kaldı: Hikayeleri yürekleri dağladı...

Ziraat Mühendisi Niymet-Hüseyin Zeynal Kutlu çifti, 1999 yılındaki depreme birer yıl ara ile dünyaya gelen kızları Büşra ve oğulları Gültekin ile birlikte görev yaptıkları Bolu Seben'de yakalandı.

3 kardeşin acı kaderi! ’Kutlu’ ailesinden geriye bu fotoğraf kaldı: Hikayeleri yürekleri dağladı...

Kutlu ailesinin ilerleyen yıllarda Metin isminde bir çocukları daha oldu. Aile, kızları Meryem Büşra Kutlu (27) ve oğulları Gültekin Kutlu'yu (26) büyük fedakarlıkla okutarak doktor olmalarını sağladı.

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3 kardeşin acı kaderi! ’Kutlu’ ailesinden geriye bu fotoğraf kaldı: Hikayeleri yürekleri dağladı...

İki kardeş ailelerinin isteği üzerine Adıyaman'da görev yapmaya başladı. Ailenin üçüncü çocuğu Metin Kutlu ise (20) Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisiydi.

3 kardeşin acı kaderi! ’Kutlu’ ailesinden geriye bu fotoğraf kaldı: Hikayeleri yürekleri dağladı...

ENKAZDAN ÇIKARILIŞ SIRALARINA GÖRE TOPRAĞA VERİLDİLER

Kutlu ailesi asrın deprem felaketine Adıyaman'daki Alitaşı Mahallesi'nde yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiği Bozbey Apartmanı'ndaki evlerinde yakalandı.

3 kardeşin acı kaderi! ’Kutlu’ ailesinden geriye bu fotoğraf kaldı: Hikayeleri yürekleri dağladı...

Kutlu çifti, büyük fedakarlıkla büyütüp okuttukları üç çocukları ile birlikte hayatlarını kaybetti. Aile üyeleri Adıyaman'daki aile mezarlıklarında enkazdan çıkarılış sıralarına göre toprağa verildi.

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