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3 kişi ölmüş, 2'si ağır 5 kişi ağır yaralanmıştı! Üsküdar'daki kanlı olayda yeni detaylar
Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
11:15
3 kişi ölmüş, 2'si ağır 5 kişi ağır yaralanmıştı! Üsküdar'daki kanlı olayda yeni detaylar
İstanbul Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. 40 kişinin bir araya geldiği ve tartışmanın ardından olayın meydana geldiği belirtilirken, silahlı çatışmanın yaşandığı kahvehanenin yakınında bulunan pastane sahibi açıklamalarda bulundu.