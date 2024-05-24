3 kişi ölmüş, 2’si ağır 5 kişi ağır yaralanmıştı! Üsküdar’daki kanlı olayda yeni detaylar

Dün akşam, iki grubun çocukları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavga sonrası Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Özcan Sokak'ta bulunan kahvehanede yaklaşık 40 kişinin bir araya gelmesinin ardından yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin soruşturma sürüyor.