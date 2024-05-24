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Haberler Yaşam 3 kişi ölmüş, 2'si ağır 5 kişi ağır yaralanmıştı! Üsküdar'daki kanlı olayda yeni detaylar
Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 11:15

3 kişi ölmüş, 2'si ağır 5 kişi ağır yaralanmıştı! Üsküdar'daki kanlı olayda yeni detaylar

İstanbul Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. 40 kişinin bir araya geldiği ve tartışmanın ardından olayın meydana geldiği belirtilirken, silahlı çatışmanın yaşandığı kahvehanenin yakınında bulunan pastane sahibi açıklamalarda bulundu.

AA
3 kişi ölmüş, 2’si ağır 5 kişi ağır yaralanmıştı! Üsküdar’daki kanlı olayda yeni detaylar

Dün akşam, iki grubun çocukları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavga sonrası Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Özcan Sokak'ta bulunan kahvehanede yaklaşık 40 kişinin bir araya gelmesinin ardından yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin soruşturma sürüyor.

3 kişi ölmüş, 2’si ağır 5 kişi ağır yaralanmıştı! Üsküdar’daki kanlı olayda yeni detaylar

Soruşturma kapsamında ilk etapta olaya karıştığı ve silah kullandığı tespit edilen F.Ö. ile kahvehane işletmecisi C.Y. yakalandı.

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3 kişi ölmüş, 2’si ağır 5 kişi ağır yaralanmıştı! Üsküdar’daki kanlı olayda yeni detaylar

Polis ekiplerinin çalışmalarıyla olaya karıştığını belirledikleri 7 şüpheliyi yakalandığı, çatışmada yaralanıp tedavisi süren 3 kişinin de hastanede gözaltına alındığı öğrenildi.

3 kişi ölmüş, 2’si ağır 5 kişi ağır yaralanmıştı! Üsküdar’daki kanlı olayda yeni detaylar

Olayın yaşandığı sokağın girişinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ekiplerinin güvenlik önlemleri sürüyor.

3 kişi ölmüş, 2’si ağır 5 kişi ağır yaralanmıştı! Üsküdar’daki kanlı olayda yeni detaylar

"20-30 KERE SIKTILAR"

Üsküdar'da, silahlı çatışmanın yaşandığı kahvehanenin yakınında bulunan pastane sahibi Osman Şimşek, basın mensuplarına, olayın kendi pastanesinde olmuş gibi yansıtıldığını söyledi.

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