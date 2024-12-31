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31 ARALIK BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? 1 Ocak eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, saat kaça kadar açık, nöbetçi var mı?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 08:10
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
08:10
31 Aralık 2024, yılbaşı kutlamaları öncesinde birçok kişi için son alışveriş günüdür. Yılbaşı tatili nedeniyle eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklikler olabileceği için,ilaç, sağlık ve kişisel bakım ürünleri almak isteyen vatandaşlar eczanelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki; 31 Aralık bugün eczaneler açık mı, kaça kadar açık? 1 Ocak eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı? İşte, detaylar..