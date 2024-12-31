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Haberler Yaşam 31 ARALIK BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? 1 Ocak eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, saat kaça kadar açık, nöbetçi var mı?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 08:10 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 08:10

31 ARALIK BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? 1 Ocak eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, saat kaça kadar açık, nöbetçi var mı?

31 Aralık 2024, yılbaşı kutlamaları öncesinde birçok kişi için son alışveriş günüdür. Yılbaşı tatili nedeniyle eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklikler olabileceği için,ilaç, sağlık ve kişisel bakım ürünleri almak isteyen vatandaşlar eczanelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki; 31 Aralık bugün eczaneler açık mı, kaça kadar açık? 1 Ocak eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı? İşte, detaylar..

31 ARALIK BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? 1 Ocak eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, saat kaça kadar açık, nöbetçi var mı?

Yılbaşı öncesi sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlar 31 Aralık ve 1 Ocak açılış-kapanış saatleri merak ediyor. Yılbaşı dönemi nedeniyle eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklikler yapılabiliyor, bu da pek çok kişi için soru işareti oluşturuyor. 1 Ocak 2025, yılbaşı günü olduğu için resmi tatil olarak kabul edilir. Peki; 31 Aralık eczaneler açık mı, kaça kadar açık? 1 Ocak'ta eczaneler çalışıyor mu kapalı mı? İşte yanıtlar:

31 ARALIK BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? 1 Ocak eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, saat kaça kadar açık, nöbetçi var mı?

31 ARALIK'TA ECZANELER AÇIK MI?

31 Aralık tarihinde eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Eczaneler 09:00 ve 19:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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31 ARALIK BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? 1 Ocak eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, saat kaça kadar açık, nöbetçi var mı?

1 OCAK ECZANELER AÇIK MI?

1 Ocak ise resmi yılbaşı tatili olacak. Bu nedenle sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Nöbetçi eczane listeleri her kentin kendi Eczacı Odaları Birliği internet sayfasında yer almaktadır.

31 ARALIK BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? 1 Ocak eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, saat kaça kadar açık, nöbetçi var mı?

31 ARALIK HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
31 Aralık Salı günü hastaneler ve sağlık ocakları resmi tatil olmaması nedeniyle açık olacak.

31 ARALIK BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? 1 Ocak eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, saat kaça kadar açık, nöbetçi var mı?

AİLE HEKİMLERİ 1 OCAK'TA AÇIK MI?
1 Ocak'ın resmi tatil olması sebebiyle aile hekimliğindeki çalışma durumunu araştıran vatandaşlar, konuyla ilgili bilgi elde etmek istedi. Aile Hekimliği, 1 Ocak 2025 tarihinde kapalı olacak.

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