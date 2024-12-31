31 ARALIK BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? 1 Ocak eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, saat kaça kadar açık, nöbetçi var mı?

Yılbaşı öncesi sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlar 31 Aralık ve 1 Ocak açılış-kapanış saatleri merak ediyor. Yılbaşı dönemi nedeniyle eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklikler yapılabiliyor, bu da pek çok kişi için soru işareti oluşturuyor. 1 Ocak 2025, yılbaşı günü olduğu için resmi tatil olarak kabul edilir. Peki; 31 Aralık eczaneler açık mı, kaça kadar açık? 1 Ocak'ta eczaneler çalışıyor mu kapalı mı? İşte yanıtlar: