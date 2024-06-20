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3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA: 3600 ek gösterge Torba Yasa’da yer alıyor mu, Meclis’ten geçti mi, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 20.06.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
09:51
3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA: 3600 ek gösterge Torba Yasa’da yer alıyor mu, Meclis’ten geçti mi, kimlere verilecek?
Kamu çalışanlarının gözü 3600 ek gösterge son dakika haberleriyle gündemde. Milyonlarca memuru ilgilendiren ek gösterge düzenlemesinin 2024 yılı içerisinde Meclis'ten geçmesi beklenirken son dakika gelişmesiyle 3600 ek gösterge Meclis'e taşındı. 7. Dönem Toplu Sözleşmeyle kayıt altına alınan ve birinci dereceye yükselen kamu çalışanlarının ek gösterge düzenlemesi yolunda adımlarının atılacağının müjdesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan vermişti. Son olarak düzenlenmenin Meclis'e gelmesiyle gelişmeler takip ediliyor. Peki, 3600 Ek gösterge Meclis'te mi, ne zaman çıkacak, 2. Torba Yasa'da yer alıyor mu?