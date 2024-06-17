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3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA: “Meclis’e geldi!”3600 Ek gösterge Torba Yasa’da yer alıyor mu,Meclis’ten geçti mi?
Giriş Tarihi: 17.06.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
14:49
3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA: “Meclis’e geldi!”3600 Ek gösterge Torba Yasa’da yer alıyor mu,Meclis’ten geçti mi?
Milyonlarca kamu görevlisinin gözü 3600 ek gösterge son dakika gelişmelerine çevrildi. Milyonlarca memuru ilgilendiren düzenlemenin 2024 yılında Meclis'ten geçmesi beklenirken son dakika haberiyle 3600 ek gösterge Meclis'e taşındı. 7. Dönem Toplu Sözleşmeyle kayıt altına alınan ve birinci dereceye yükselen kamu çalışanlarının ek gösterge düzenlemesi yolunda adımlarının atılacağının müjdesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan vermişti. Son olarak düzenlenmenin Meclis'e gelmesiyle gelişmeler takip ediliyor. Peki, 3600 Ek gösterge Meclis'te mi, ne zaman çıkacak, 2. Torba Yasa'da yer alıyor mu?