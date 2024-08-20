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Giriş Tarihi: 20.08.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 15:43

3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELERİ 2024: 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da yer alıyor mu?

3600 ek gösterge son dakika gelişmeleriyle takip ediliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan yaklaşık 5,5 milyon memuru ilgilendiren düzenleme için Meclis'ten gelecek haber bekleniyor. 15 Ocak 2023 tarihinde yapılan yeni düzenlemeyle çalın ve emekli memurlara ek göstergelerde düzenlemeye gidileceği açıklanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 3600 ek gösterge müjdesi bekleyenler için açıklamalarda bulundu. Peki 3600 ek gösterge çıktı mı, Meclis'ten geçti mi, 2. Torba Yasa'da var mı? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? İşte son durum

3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELERİ 2024: 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da yer alıyor mu?

3600 ek gösterge çalışmaları Torba Yasa ile birlikte gündemde. Birinci dereceye yükselen memurların yararlanacağı düzenleme için Meclis süreci beklenmeye başladı. Yeni Torba Yasa'da yer alması beklenen düzenleme için son dakika haberleri takip ediliyor. Peki, 3600 ek gösterge çıktı mı?

3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELERİ 2024: 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da yer alıyor mu?

3600 EK GÖSTERGE MECLİS GÜNDEMİNDE!
3600 ek gösterge konusu Türkiye Büyük Millet Meclisine taşındı. Konya milletvekili Barış Bektaş, 3600 ek gösterge konusunda Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tarafından cevaplandırılmak üzere soru önergesi verdi.Meclis tatile girdiği için 3600 ek göstergeye yeni detaylar geldiğinde yer vereceğiz.

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3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELERİ 2024: 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da yer alıyor mu?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELERİ 2024: 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da yer alıyor mu?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?
Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor

3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELERİ 2024: 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da yer alıyor mu?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?
3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.
Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

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