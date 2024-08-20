Giriş Tarihi: 20.08.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
15:43
3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELERİ 2024: 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da yer alıyor mu?
3600 ek gösterge son dakika gelişmeleriyle takip ediliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan yaklaşık 5,5 milyon memuru ilgilendiren düzenleme için Meclis'ten gelecek haber bekleniyor. 15 Ocak 2023 tarihinde yapılan yeni düzenlemeyle çalın ve emekli memurlara ek göstergelerde düzenlemeye gidileceği açıklanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 3600 ek gösterge müjdesi bekleyenler için açıklamalarda bulundu. Peki 3600 ek gösterge çıktı mı, Meclis'ten geçti mi, 2. Torba Yasa'da var mı? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? İşte son durum