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Haberler Yaşam TORBA YASA HABERLERİ || 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 06.07.2024 17:27 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 17:27

TORBA YASA HABERLERİ || 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, kimleri kapsıyor?

Kamuoyu tarafından 1'inci kademeye gelen tüm memurların yararlanacağı 3600 ek gösterge gelişmeleri yakından takip ediliyor. Torba yasa maddeleriyle birlikte gündeme gelen göstergenin ayrıntıları uzun süredir takip ediliyordu. Geçtiğimiz yıl polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisine verilen 3600 ek gösterge için 1'inci kademeye gelen tüm memurların yararlanması bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, kimleri kapsıyor? İşte, ayrıntılar…

TORBA YASA HABERLERİ || 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, kimleri kapsıyor?

Ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasada 3600 ek göstergenin çıkması durumunda yasalaşarak yürürlüğe girecek. Bu noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili daha önce açıklamalarda bulunmuştu. Konu hakkında Bakan Işıkhan "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" ifadesini kullanmıştı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, kimleri kapsıyor?

TORBA YASA HABERLERİ || 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, kimleri kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.

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TORBA YASA HABERLERİ || 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, kimleri kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Daha önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "3600 ek göstergeden 2 yıl ve üzeri üniversite mezunu olanların faydalanmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. 2 yıl üniversite mezunu olanlar 10. derece 2 dereceden başlamakta birinci dereye kadar yükselmekte. 4 yıllık üniversite mezunu olanlar daha avantajlı çünkü 9. derece 1. kademede başlamakta" dedi.

TORBA YASA HABERLERİ || 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, kimleri kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

TORBA YASA HABERLERİ || 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, kimleri kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASA İLE GÜNDEMDE!

Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor. Henüz yeni torba yasa teklifi hazırlanmadı. Yeni torba yasanın ilerleyen haftalarda TBMM'ye gelmesi bekleniyor.

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