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TORBA YASA HABERLERİ || 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 06.07.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
17:27
TORBA YASA HABERLERİ || 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, kimleri kapsıyor?
Kamuoyu tarafından 1'inci kademeye gelen tüm memurların yararlanacağı 3600 ek gösterge gelişmeleri yakından takip ediliyor. Torba yasa maddeleriyle birlikte gündeme gelen göstergenin ayrıntıları uzun süredir takip ediliyordu. Geçtiğimiz yıl polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisine verilen 3600 ek gösterge için 1'inci kademeye gelen tüm memurların yararlanması bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, kimleri kapsıyor? İşte, ayrıntılar…