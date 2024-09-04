Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 04.09.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 11:14

3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri!

3600 Ek gösterge Torba Yasa gelişmeleri ile birlikte yakından takip ediliyor. Daha önce polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisine verilen 3600 ek gösterge için gözler 1. kademe memurlarına çevrildi. Konuya dair daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulunmuştu. Peki, 3600 Ek gösterge Torba Yasa'da var mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? İşte, detaylar...

3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri!

3600 ek gösterge ile birlikte yaklaşık 5.3 milyon kamu çalışanının unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamaları değişecek. Bu düzenleme 1. kademe memurlarını kapsayacak ve yeni haklar tanıyacak. Ekonomik düzenlemeleri içeren Torba Yasa 3600 ek göstergenin çıkması durumunda kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri!

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri!

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri!

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?

Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri!

3600 EK GÖSTERGE 2024 SON DURUM!

3600 ek gösterge konusu Türkiye Büyük Millet Meclisine taşındı. Konya milletvekili Barış Bektaş, 3600 ek gösterge konusunda Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tarafından cevaplandırılmak üzere soru önergesi verdi.Meclis tatile girdiği için 3600 ek göstergeye yeni detaylar geldiğinde yer vereceğiz.

SON DAKİKA