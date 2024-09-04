Giriş Tarihi: 04.09.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
11:14
3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri!
3600 Ek gösterge Torba Yasa gelişmeleri ile birlikte yakından takip ediliyor. Daha önce polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisine verilen 3600 ek gösterge için gözler 1. kademe memurlarına çevrildi. Konuya dair daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulunmuştu. Peki, 3600 Ek gösterge Torba Yasa'da var mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? İşte, detaylar...