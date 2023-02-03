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Haberler Yaşam 3600 EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ: EYT’de 3600 kısmi emeklilik var mı? 3600 günden emeklilik şartları
Giriş Tarihi: 03.02.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 09:09

3600 EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ: EYT’de 3600 kısmi emeklilik var mı? 3600 günden emeklilik şartları

Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi Meclis'te. Geçtiğimiz günlerde şartları netleşen yasa düzenlemesi ile ilgili 3600 EYT son dakika gelişmeleri de takip ediliyor. Milyonlarca vatandaş EYT 3600 kısmi emeklilik var mı, kapsıyor mu sorularına yanıt arıyor. Yaş şartının kalkmasıyla birlikte prim gün sayısı ile değerlendirilen yeni düzenlemede 3600 günden emeklilik şartları erkek ve kadın için ayrı ayrı araştırılıyor. Kısmi emeklilik şartları ve yaş şartı gündemde. İşte, 3600 EYT son dakika haberleri 2023…

3600 EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ: EYT’de 3600 kısmi emeklilik var mı? 3600 günden emeklilik şartları

3600 EYT emeklilik şartları neler, yaş sınırı var mı soruları gündemde. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR fark etmeksizin yaş şartının ortadan kaldırılmasıyla birlikte prim gün sayısı ana başlık oldu. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası ile birlikte 3600 gün primle emekli olmayı bekleyen vatandaşlar da harekete geçti. EYT 3600 kısmi emeklilik var mı, kapsıyor mu soruları yanıt aramaya başladı. Peki, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı, olacak mı? İşte, 3600 EYT son dakika haberleri 2023…

3600 EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ: EYT’de 3600 kısmi emeklilik var mı? 3600 günden emeklilik şartları

EYT SON DAKİKA | KANUN TEKLİFİ GENEL KURUL'A GİDİYOR'

EYT kanun teklifi Meclis'e geldi. Bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme gelecek hafta başında Genel Kurul'da görüşülüp yasalaşacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre 5000-5975 prim gün sayısı arasında EYT şartları tazelendi.

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3600 EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ: EYT’de 3600 kısmi emeklilik var mı? 3600 günden emeklilik şartları

EYT SSK EMEKLİLİK ŞARTLARI NETLEŞTİ!

EYT düzenlemesinde ilk nokta 8 Eylül 1999 tarihi. Emeklilik için yaş şartının kaldırılması ardından prim günü ve sigortalılık süresi mevcut mevzuattaki gibi kalacak.

Buna göre SSK'lı EYT'liler 5000-5975 gün arasında değişen şartlarda emekli olabilecek.

3600 EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ: EYT’de 3600 kısmi emeklilik var mı? 3600 günden emeklilik şartları

3600 EYT KAPSAMINDA MI?

8 Eylül 1999 öncesi şartlarda 3600 prim günü ile SSK'lılar kısmi emeklilikten 15 yıl sigortalılık süresi ile kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üstünde yararlanıyordu.

Şu anki mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var.

EYT yasası ile birlikte şartların yeniden 1999 öncesine dönmesini bekleyen 3600 günden emeklilik bekleyenler kanun teklifini inceliyor.

3600 EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ: EYT’de 3600 kısmi emeklilik var mı? 3600 günden emeklilik şartları

Yayımlanan taslak metinde kısmi emeklilik şartlarına dair bir ibare yer almadı. Taslağa göre 3600 günden emeklilik EYT kapsamına alınmadı. Buna göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı devam ediyor.

Ancak yasanın Meclis'ten çıkışıyla birlikte 3600 prim günü için yeni bir gelişme olabilir. Konuya dair resmi bir açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

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