3600 EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ: EYT’de 3600 kısmi emeklilik var mı? 3600 günden emeklilik şartları

Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi Meclis'te. Geçtiğimiz günlerde şartları netleşen yasa düzenlemesi ile ilgili 3600 EYT son dakika gelişmeleri de takip ediliyor. Milyonlarca vatandaş EYT 3600 kısmi emeklilik var mı, kapsıyor mu sorularına yanıt arıyor. Yaş şartının kalkmasıyla birlikte prim gün sayısı ile değerlendirilen yeni düzenlemede 3600 günden emeklilik şartları erkek ve kadın için ayrı ayrı araştırılıyor. Kısmi emeklilik şartları ve yaş şartı gündemde. İşte, 3600 EYT son dakika haberleri 2023…