3600 EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ: EYT’de 3600 kısmi emeklilik var mı? 3600 günden emeklilik şartları

Yayımlanan taslak metinde kısmi emeklilik şartlarına dair bir ibare yer almadı. Taslağa göre 3600 günden emeklilik EYT kapsamına alınmadı. Buna göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı devam ediyor.

Ancak yasanın Meclis'ten çıkışıyla birlikte 3600 prim günü için yeni bir gelişme olabilir. Konuya dair resmi bir açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.