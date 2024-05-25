4 çocuğunun gözü önünde eşini katletti: Korkunç cinayete "şaka yapmak istemiştim" savunması

KOMŞULARI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Soruşturmada Laçin çiftinin komşuları olan Kardelen A. da tanık olarak dinlendi. İfadesinde komşularının her gün kavga ettiğini söyleyen tanık Kardelen A., "Biz kavgalarına her zaman şahit oluyorduk. Sürekli kavga ediyorlardı. Olay günü ben ikametimdeydim, daha sonra maktul İpek'in büyük oğlu 'nefes almıyor' diye bağırdı. Ben de bir şey olduğunu düşünerek yanlarına gittim. Daha sonra ikamete girdiğimizde İpek'in bulunduğu oda karanlıktı, ben telefondan flaş açtım, bu sırada İpek yatakta ve yüzü kanlar içerisindeydi, bu sırada eşi şok halindeydi. Daha sonra çocuklarını alıp eve götürdüm" şeklinde konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİYLE YARGILANACAK

Savcılık, hazırladığı iddianamede otopsi raporu, uzmanlık raporları, tanık beyanları ve tüm soruşturma evrakı birlikte değerlendirildiğinde, atışın bitişik atış mesafesinden olduğu, uzmanlık raporunda şüpheli şahıstan alınan svap numunelerinde atış artığına rastlanılmamış olsa da şüphelinin atış artığından kurtulmuş olabileceği değerlendirdi. Resmi nikahlı eşini tabancayla vurarak kasten öldürdüğü değerlendirilen şüpheli Yılmaz Laçin'e "Kadına karşı kasten öldürme" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.