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4 çocuğunun gözü önünde eşini katletti: Korkunç cinayete "şaka yapmak istemiştim" savunması
Giriş Tarihi: 25.05.2024 07:36
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
07:37
4 çocuğunun gözü önünde eşini katletti: Korkunç cinayete "şaka yapmak istemiştim" savunması
Pendik'te geçtiğimiz kasım ayında 4 çocuğunun gözü önünde karısı İpek Laçin'i silahla vurarak ölümüne sebep olan şüpheli Yılmaz Laçin hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Korkunç cinayetle ilgili hazırlanan iddianamenin tüm detaylarına SABAH ulaştı. Olay günü alkollü olduğu belirlenen Yılmaz Laçin'in savunmasında, eşine şaka yapmak amaçlı silahı doğrulttuğunu ve bir anda ateş aldığını söylediği belirtilirken, 10 yıllık eşi tarafından katledilen İpek Laçin'in tokayla bağlı olan saçında mermi çekirdeği bulunduğu ortaya çıktı. Komşuları, ikilinin sürekli kavga ettiği yönünde tanıklık yaptı. Acı olay sonucu şüpheli eşe ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.