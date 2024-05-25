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Haberler Yaşam 4 çocuğunun gözü önünde eşini katletti: Korkunç cinayete "şaka yapmak istemiştim" savunması
Giriş Tarihi: 25.05.2024 07:36 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 07:37

4 çocuğunun gözü önünde eşini katletti: Korkunç cinayete "şaka yapmak istemiştim" savunması

Pendik'te geçtiğimiz kasım ayında 4 çocuğunun gözü önünde karısı İpek Laçin'i silahla vurarak ölümüne sebep olan şüpheli Yılmaz Laçin hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Korkunç cinayetle ilgili hazırlanan iddianamenin tüm detaylarına SABAH ulaştı. Olay günü alkollü olduğu belirlenen Yılmaz Laçin'in savunmasında, eşine şaka yapmak amaçlı silahı doğrulttuğunu ve bir anda ateş aldığını söylediği belirtilirken, 10 yıllık eşi tarafından katledilen İpek Laçin'in tokayla bağlı olan saçında mermi çekirdeği bulunduğu ortaya çıktı. Komşuları, ikilinin sürekli kavga ettiği yönünde tanıklık yaptı. Acı olay sonucu şüpheli eşe ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
4 çocuğunun gözü önünde eşini katletti: Korkunç cinayete şaka yapmak istemiştim savunması

Evliliklerini 4 çocukla taçlandıran İpek Laçin(29) ve Yılmaz Laçin(31)'in 10 yıllık birliktelikleri acı bir şekilde sonlandı. İddiaya göre 24 Kasım 2023 günü Laçin ailesi, Yılmaz Laçin'in kuzenine misafirliğe gitti ve saat 23.30 sıralarında Pendik'teki evlerine döndü. Yılmaz Laçin, iddiaya göre çocuk odasında telefonla konuşan eşinin yanına giderek İpek Laçin'i salona çağırdı. Karısının kendisine dönmesiyle elindeki silahla ateş eden Yılmaz L., çocuklarının annesini başından vurdu. Talihsiz kadın oracıkta hayatını kaybederken Yılmaz Laçin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 çocuğunun gözü önünde eşini katletti: Korkunç cinayete şaka yapmak istemiştim savunması

4 MİNİĞİ DE ANNELERİNİN BAŞUCUNDA GÖRDÜLER

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, korkunç cinayetle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Aile dramının tüm detaylarının yer aldığı iddianameye SABAH ulaştı. İddiaya göre olay günü alkollü olduğunu belirlenen şüpheli eşin karısını silahla öldürdükten sonra cinayet yerine gelen polis ekipleri, acı bir manzarayla karşılaştı. Komşu ihbari üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Laçin çiftinin 4 çocuğunu da hayattan kopan annelerinin başucunda buldu.

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4 çocuğunun gözü önünde eşini katletti: Korkunç cinayete şaka yapmak istemiştim savunması

SAÇLARININ ARASINDA MERMİ ÇEKİRDEĞİ BULUNDU

Soruşturma dosyasına giren Adli Tıp raporunda anne İpek Laçin'in ateşli mermi çekirdeğine bağlı yaralanma sonucu meydana geldiği belirtildi. Olay yeri inceleme raporunda ise çocuk odasında gerçekleşen korkunç cinayet sonucu maktul İpek Laçin'in tokayla bağlı olan saçları arasında ateşli silah mermi çekirdeğinin bulunduğu kaydedildi.

4 çocuğunun gözü önünde eşini katletti: Korkunç cinayete şaka yapmak istemiştim savunması

"AMACIM ŞAKA YAPMAKTI"

Şüpheli eş Yılmaz Laçin ifadesinde 10 yıldır evli olduklarını söyleyerek "Olay günü kuzenlerimle Aydos'a gidip alkol aldım. Ardından ailemi de alarak kuzenimin evine gittik. Gece tekrar kendi evimize döndük. Eşim çocuk odasında telefonla oynuyordu. Eşime "Gel salonda oturalım" dedim ancak o telefonla oynayacağını söyledi. Ben de şaka yapmak amacıyla belimdeki silahı eşime doğrulttum. O esnada silah ateş aldı, tetiğe basıp basmadığımı hatırlamıyorum. Yardım etmek istediğimde eşimin ayaklarının buz gibi olduğunu hissettim. Amacım eşimi öldürmek değil, şaka yapmaktı" diyerek pişman olduğunu dile getirdi.

4 çocuğunun gözü önünde eşini katletti: Korkunç cinayete şaka yapmak istemiştim savunması

KOMŞULARI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Soruşturmada Laçin çiftinin komşuları olan Kardelen A. da tanık olarak dinlendi. İfadesinde komşularının her gün kavga ettiğini söyleyen tanık Kardelen A., "Biz kavgalarına her zaman şahit oluyorduk. Sürekli kavga ediyorlardı. Olay günü ben ikametimdeydim, daha sonra maktul İpek'in büyük oğlu 'nefes almıyor' diye bağırdı. Ben de bir şey olduğunu düşünerek yanlarına gittim. Daha sonra ikamete girdiğimizde İpek'in bulunduğu oda karanlıktı, ben telefondan flaş açtım, bu sırada İpek yatakta ve yüzü kanlar içerisindeydi, bu sırada eşi şok halindeydi. Daha sonra çocuklarını alıp eve götürdüm" şeklinde konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİYLE YARGILANACAK

Savcılık, hazırladığı iddianamede otopsi raporu, uzmanlık raporları, tanık beyanları ve tüm soruşturma evrakı birlikte değerlendirildiğinde, atışın bitişik atış mesafesinden olduğu, uzmanlık raporunda şüpheli şahıstan alınan svap numunelerinde atış artığına rastlanılmamış olsa da şüphelinin atış artığından kurtulmuş olabileceği değerlendirdi. Resmi nikahlı eşini tabancayla vurarak kasten öldürdüğü değerlendirilen şüpheli Yılmaz Laçin'e "Kadına karşı kasten öldürme" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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