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Haberler Yaşam 4 kez uzaklaştırma cezası almıştı: Eşi ile kuzenine kurşun yağdırdı!
Giriş Tarihi: 17.06.2024 16:28 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 16:35

4 kez uzaklaştırma cezası almıştı: Eşi ile kuzenine kurşun yağdırdı!

Kocaeli'de daha önce 4 kez uzaklaştırma cezası alan Mehmet Salih B., boşanma aşamasındaki Nurcan B.'nin evini bastı. Bıçak ve silahla genç kadını çocuklarının gözü önünde ağır yaraladı. Ardından eşinin kuzeninin evine giderek etrafa ateş açtı! Mehmet Salih B. polise teslim olurken, genç kadın yaşam savaşı veriyor!

ABBAS ÇAKAR
4 kez uzaklaştırma cezası almıştı: Eşi ile kuzenine kurşun yağdırdı!

Olay, saat 11.00 sıralarında Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ercan Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Salih B. evde tartıştığı eşi Nurcan B.'yi önce bıçakladı ardından da silahla çocuklarının gözü önünde vurdu. Şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4 kez uzaklaştırma cezası almıştı: Eşi ile kuzenine kurşun yağdırdı!

Sağlık ekipleri bıçak darbeleri ve 5 kurşunla yaralanan 6 çocuk annesi Nurcan B.'yi, ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan kadın, hastanede tedaviye alındı. Nurcan B.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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4 kez uzaklaştırma cezası almıştı: Eşi ile kuzenine kurşun yağdırdı!

CAMİDE SİLAHLA TESLİM OLDU

Mehmet Salih B., aynı ilçedeki Çamlıtepe Mahallesi Dereli Sokak'a giderek evinin kapısının önünde oturan eşinin kuzeni Alaattin K.'yi silahla yaradıktan sonra yakınında bulunan Kınalı Sokak'ta eşinin akrabası Veysi B.'nin evine ateş açtı.

4 kez uzaklaştırma cezası almıştı: Eşi ile kuzenine kurşun yağdırdı!

Yaralanan Alaattin K., ihbarla sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Aynı ilçedeki Hz. Ali Camisi'ne giden Mehmet Salih B., kullandığı silahla polise teslim oldu.

4 kez uzaklaştırma cezası almıştı: Eşi ile kuzenine kurşun yağdırdı!

Mehmet Salih B.'nin boşanmasında aşamasında olduğu ve daha önce eşinin şikayetiyle kendisine 4 kez uzaklaştırma cezasının verildiği öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

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