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Yaşam
4 kez uzaklaştırma cezası almıştı: Eşi ile kuzenine kurşun yağdırdı!
Giriş Tarihi: 17.06.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
16:35
4 kez uzaklaştırma cezası almıştı: Eşi ile kuzenine kurşun yağdırdı!
Kocaeli'de daha önce 4 kez uzaklaştırma cezası alan Mehmet Salih B., boşanma aşamasındaki Nurcan B.'nin evini bastı. Bıçak ve silahla genç kadını çocuklarının gözü önünde ağır yaraladı. Ardından eşinin kuzeninin evine giderek etrafa ateş açtı! Mehmet Salih B. polise teslim olurken, genç kadın yaşam savaşı veriyor!